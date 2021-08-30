1個習慣 令你中風風險勁升7倍

香港每年有兩萬多人中風，如果你每日都是坐多過郁，就更加大中風風險。一項最新研究顯示，60歲以下的成年人若每天坐多過8小時而又少運動，比起坐少一半時間兼且每日起碼做10分鐘運動的人，中風的風險飆升7倍！

該項刊載在《Stroke》的研究，分析了超過14萬參與加拿大社區健康調查成年人的健康數據，在追蹤期間約有3,000人中風，當中九成個案屬於缺血性中風，即血管堵塞導致腦細胞缺乏血液供應。數據分析發現，每天長時間坐著不動的成年人，中風風險比少坐的人明顯高出數倍。

領導研究的加拿大安大略省麥克馬斯特大學臨床學者Dr. Raed Joundi指出，久坐被認為會損害葡萄糖、脂肪代謝和血液流動，並增加體內的炎症反應，長遠對血管構成不利影響，增加發生心臟病和中風的風險。

Dr. Raed Joundi建議大眾要減少靜態活動及增加活動量，例如行樓梯代替搭電梯，並保持每星期做最少150分鐘中等至高強度運動，即令心跳加速及流汗便可，如快走及踏單車，而每次運動不能少於10分鐘。除了增加活動量，亦要注意飲食、不要吸煙，若有高血壓及糖尿病等則要盡早診治，才能有效降低中風的風險。

其實，香港有專家亦提醒大眾要謹記中風的口訣：談、笑、用、兵，即說話不清晰、咀角不受控或兩邊不對稱、手腳無法活動自如，就要立即求醫找救兵。