10種既乞人憎但又有益的蔬菜

台灣有網上調查找出「10大最不受歡迎的蔬菜」，第一名就是在飲食界掀起潮流的芫荽，蔥就緊貼其後，其他還包括小黃瓜、茄子、番茄、洋蔥、芋頭、苦瓜、青椒及蒜。但從營養的角度，這些乞人憎的蔬菜其實都是含有豐富抗氧化功效，或者你可以嘗試慢慢接受它們在菜餚中出現。

根據網友的評價，芫荽被討厭是因為吃起來有蟲味、肥皂味和泥土味，蔥則被嫌太嗆有辣味，小黃瓜的草青味亦不受歡迎，至於茄子、蕃茄及苦瓜等等則因為味道及口感等而被挑剔。

被討厭的蔬菜中，多達一半是烹調食物時常用於提升食味的辛香料，而這些食物的強烈味道往往與含有特殊抗氧化成分有關。例如芫荽就有大量維他命C，還有黃酮類、烯類及酯類等植化素，而蔥亦有揮發油、蔥素、辣素，軟軟的茄子含有維他命A、B、C，以及鈣、磷、鎂、鉀、鐵、銅等營養素。洋蔥切開始使人辣到流眼淚的硫化合物便有助預防血液凝結，所含的槲皮素等類黃酮物質有助抵禦癌症。

其實，很多人不愛吃這些蔬菜往往源於不熟悉或未習慣其味道，只要在開始始添加少量到食物之中，讓自己慢慢接受便可，例如蔥可以加入肉丸或魚丸之中，洋蔥和蒜頭就只要煮熟便由辣變甜，很易入口。