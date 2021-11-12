11歲女童無性經驗但染淋病 竟然關浸溫泉事？

浸溫泉可以促進身體血液循環，紓緩痛症和壓力，甚至有嫩膚養顏的功效。但大家有否想過，浸溫泉竟惹來性病？

《Journal of Medical Case Reports》醫學期刊刊載了一宗案例，一個奧地利家庭去年8月到意大利西西里島附近的潘泰萊里亞小島度假，其中一名11歲女童曾在「Mirror of Venus」(維納斯之鏡)附近的小池浸泡1小時，兩天後女童下體灼熱疼痛，雖然家人有購買抗真菌藥膏但療效不彰，度假過後返回奧地利求診，始發現女童感染淋病雙球菌患上淋病！

女童無性經驗 醫生研判或跟患者共同浸泡溫泉惹禍

由於該名女童和家人堅稱女童從未有任何性經驗，經醫生了解度假的行程，認為很有可能是有染淋病的遊客浸泡溫泉，女童再經溫泉水傳染得來。發表案例的奧克蘭大學Felicity Goodyear-Smith教授指出，由於溫泉水溫度與人體體溫接近，且水質呈弱酸性，加上並非流水，令細菌等有機物能在水池存活。

教授又稱，泡溫泉感染性病的機率甚為少見，但由於女童的外陰部位的酸度較低，較難抵抗淋病雙球菌而染病。她提醒泡溫泉過後，務必淋浴清洗身體。

11歲女童無性經驗但染淋病 竟然關浸溫泉事？