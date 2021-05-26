12種可常放雪櫃的蔬菜

疫情下，出外用餐的次數減少，人人都苦練廚藝成為住家廚神，而雪櫃亦塞滿各種冷凍食材，但除了肉類和海鮮等，有些耐放的蔬菜也可以成為家中備糧，令每餐的食物有更多種類，營養亦可以更平衡。

1. 椰菜：屬十字花科，無論清炒放湯都可以，口感清脆鮮甜，有助對抗自由基及降發炎。

2. 西蘭花：消化後所產生的「吲哚」（indole-3-carbinol）物質，有助修復細胞及預防癌變機率。

3. 洋蔥：辛香料食材能強化免疫系統，用來炒蛋或涼拌沙拉都十分美味。

4. 粟米筍：含有葉黃素與玉米黃素，有助保護眼睛，而且熱量低、纖維高，用來快炒、放湯或烤焗都爽甜可口。

5. 甜椒：有豐富的植化素、維他命A、β胡蘿蔔素，可維持黏膜健康，提升防護力，可選擇各種顏色以獲取不同營養。

6. 青瓜：無論是大或小青瓜，都含有大量水份，單吃或炒菜都很合適。

7. 蘿蔔：紅蘿蔔有助鞏固黏膜健康，白蘿蔔則屬十字花科蔬菜，可抑制自由基、保護細胞。

8. 木耳：含有水溶性纖維，能增加飽足感、改善便秘問題。

9. 四季豆：豐富膳食纖維有助排便順暢、維持腸道健康。

10. 大白菜：味道清甜，含有豐富膳食纖維，有助降血脂。

11. 冬瓜：所含的鉀離子，可減少鈉含量囤積，幫助利尿消水腫，但腎功能較差者則要限量食用。

12. 菇類：含有多醣體、維他命D等，可強化免疫力。