15個令你長命百歲的方法

縱使你未必想成為最長壽的人瑞，但總會期盼老年仍能保有健康，才能保持生活的質素。除了基因外，原來有多達三分之二的壽命是掌握在自己的手上，因為只有實踐健康的生活模式，才能維持身體在健康狀態，延年益壽。今次小編跟大家分享15個值得學習的長壽秘訣。

1. 經常伸展防跌倒：年過100歲的瑜珈教練Tao Porchon-Lynch，其長壽秘訣可能就是不停的伸展，原因是伸展運動不但有助維持長者的活動能力，更可以預防跌倒。

2. 每天都要出外走走：很多長者都因為身體或心理原因而令留家時間愈來愈長，但以往有研究顯示，保持社交和身體活躍可以延長壽命，而每天出門的長者比少出門的友儕更為長命。

3. 有信仰的支持：美國人瑞Duranord Veillard就講過，信仰讓他能過著健康長壽的生活。而2018年一項針對人瑞進行的研究顯示，信仰帶來的靈性和歸屬感可能在長壽中發揮作用。

4. 保持正面樂觀：不同的研究均發現，長壽人士通常擁有積極的態度和幽默感，幫助豁達面對生活的喜怒哀樂。

5. 多吃蔬菜：數據分析顯示，以植物為主的天然飲食，幫助控制膽固醇水平，並提供大量纖維、抗氧化物及豐富營養素，有助保持身體免疫系統正常運轉，維持健康。

6. 主動維護自己的健康：長壽人瑞大多採取積極態度，主動維護自己的健康，包括定期進行健康檢查、接種疫苗，以及注重慢性病管理，故此他們通常可以較早發現及處理潛在的健康問題。

7. 多吃豆類食物：豆類含有豐富的纖維、蛋白質和複合式碳水化合物，作為主食之一絕對有助健康。

8. 建立運動習慣：想身體保持在最佳狀態，就需要一個持之以恆的運動習慣，而現代很多疾病的出現，都與久坐少動有關。大型研究顯示，只要每天運動30分鐘，就可以令死亡風險降低28%。

9. 朋友不能少：有研究指出，家人及朋友較多的人有較低的死亡風險，原因是人類是群居動物，日常需要與人多互動才成。其實，家人和朋友除了提供情感支持外，還能幫助你及早發現是否有疾病和就醫需要，也能令整體生活變得更活躍。

10. 不要吸煙：吸煙有害健康，增加心血管疾病及患癌風險，絕對是健康和長壽的大忌。

11. 每天吃早餐：早餐不僅為一天的開始提供能量，更有助維持體重，有研究指不吃早餐的人更大機會有肥胖的問題。

12. 做義工回饋社會：義務工作可以讓長者發揮經驗和技能，既能幫助有需要的，也能讓長者維繫與社會的連結。

13. 堅果做零食：不同的研究發現，在日常飲食中加入堅果，或可以令預期壽命延長1.5至2.5年，並助降低心血管疾病的風險達28%。

14. 減少壓力別緊張：長期處在高壓和焦慮下，會削弱人體的免疫能，提高罹患各種疾病的機率，甚至可能引發炎症，從而導致心臟病、糖尿病和高血壓等各種慢性疾病。所以每個人應該找一種適合自己的休息、放鬆和充電方法。

15. 人生要有目標：人生目標不是有樓有車，而是活著的目的和生命的計畫，對生活有目標的人，更有動力工作和生活，亦更有韌性面對生命中的起落，亦更有力量繼續前進。