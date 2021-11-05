18條是非題測膝痛風險

膝痛問題非常普遍，註冊脊醫汪家智表示，原因主要有三個：退化、創傷、勞損。原來在這三大原因之中，一般市民出現勞損的情況比較多，亦是最常患上膝頭痛的原因。你可能會問，為甚麼不是退化比較多呢？

註冊脊醫汪家智解釋膝痛的原因：「第一是退化性膝痛，即關節失去了軟組織，骨與骨之間磨蝕，出現骨刺。第二是創傷性膝痛，例如運動或以外的創傷，扭傷膝關節及軟組織。第三就是勞損性膝痛，日常的生活需要常常上落樓梯，跑步姿勢出現問題，肌肉不平衡等都會出現勞損的情況。」

年長患者退化多屬輕度

雖然年紀大就會有退化，但汪家智指工作多年所見，膝痛的病人當中，很多就算是年紀大的長者，都未必一定有膝退化，或退化性關節炎，「即使屬退化，大部分也只是輕度的軟骨磨蝕，並非出現很嚴重的O字腳，也不需要立即做人工膝關節置換手術。另外，如果是運動扭傷創傷性膝痛，多集中於某一批喜歡運動人士。所以，勞損才是最大部分人患上的膝頭痛的原因。」

青少年也可有勞損

勞損性膝痛可以在任何人身上發生，尤其要注意：雖然小朋友比較少見勞損性膝痛，但若從小開始養成壞姿勢，包括日常不正確走路、不正確跑步姿勢、不平衡的腿肌肉、寒背、側一邊坐、蹺腳坐等，可能很快到青少年期便有勞損了。

改善生活習慣

這18個問題，愈多「是」代表患上膝痛風險愈高。汪家智表示，「其實這些問題，大家都知道甚麼是正確答案。我們在城市生活，真的很少會正常地走路，又少做運動及伸展，常常坐低屈起腳，這樣會影響到膝關節出現勞損。希望大家快快改變生活習慣，如有膝痛，便應盡快求醫以免由勞損變成退化。」

18條是非題測膝痛風險