20幾歲的新陳代謝率都輸比……

不少人都認為中年開始，體重會無止境上升，往往都怪是新陳代謝減慢所致，但有研究就發現，新陳代謝開始減慢的時間遠比你所估計的為遲，一般要到60歲左右新陳代謝率才以0.7%的年率下降，故此80、90歲的長者所需的熱量就比一般成年人要少近四分一。

甚麼年紀的人代謝率最高？一項在《Science》公布、分析了逾6,600名由一周大至95歲人士熱量消耗資料的研究，給了明確的答案。原來青春期或壯年人士的新陳代謝率遠遜於嬰幼兒，例如一歲大的兒童，同等身體體積所燃燒的熱量比成人高50%，故此兒童容易出現「食極唔飽」的情況。

經過嬰幼兒時期的暴風成長後，身體的新陳代謝率就會開始以每年3%的幅度減慢，直至大約20歲左右，便會放緩進入穩定期，即使在被認為代謝速度較高的青春期或懷孕期間，實際代謝率其實沒有多大變化。直至踏入60歲過後，代謝率就會再次徐徐下降。

專家指，今次研究有助科學家了解身體的代謝率在不同階段的變化，而中年較易出現肥胖未必與新陳代謝有關，更大可能是生活模式和飲食習慣所致。