3大護眼小貼士雙眼健康又精靈

3大護眼小貼士 雙眼健康又精靈

保護眼睛不是口號，要用行動去實踐！現代人習慣「機不離手」，從早到晚都盯著手機、電腦屏幕，不單眼睛疲勞，加深近視的機會亦相應提高。你可能會以為近視只是戴眼鏡不方便，或者是看景物模糊不清而已？但是，有不少常見眼疾，例如：視網膜脫落、青光眼、黃斑點病變等，當中的高風險因素亦與近視相關。以下3項小貼士，嘗試把它加入到生活當中，保護眼睛健康。

1. 遠離紫外線

戶外活動時，當遇上猛烈陽光，應佩戴必須有效阻擋強光以及紫外線的太陽眼鏡。建議在選購前查閱阻隔紫外線的標籤說明，確保太陽眼鏡片能阻擋99%或以上的紫外線。

2. 護眼飲食

均衡飲食對健康及眼睛百利而無一害。建議在飲食中加入適量維生素A食物，例如：紅蘿蔔、菠菜、蕃茄等。維生素A含有抗氧化劑，有助保護眼部肌肉與角膜，幫助維持良好視力。

3. 定期眼睛檢查

隨著年紀增長，視力或會出現變化，例如度數改變、老花等。如果發現視力倒退、眼睛出現不適，切勿輕視，應立即尋求眼科專科協助，檢查雙眼，及早發現問題及接受治療。

清晰微笑激光矯視中心

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