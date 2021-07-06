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3D實時導航 精準植牙
1 小時前
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牙周病蛀牙牙齒脫落人工植牙3D動態實時導航口腔頜面外科專科牙槽骨牙齦活動式假牙固定式假牙牙橋頜骨
3D實時導航 精準植牙
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牙周病、蛀牙、因飲食或磨牙等令牙齒磨耗，都有可能令牙齒脫落。為填補牙齒空缺，人工植牙是一個最接近自然牙的方案。近年植牙加入3D動態實時導航技術，能夠助醫生更精準地植牙，提升安全性和手術效果。

口腔頜面外科專科醫生周國輝表示，牙齒脫落的成因很多時候並不只涉及一隻牙，所以如果不加理會，周邊的牙齒會繼續脫落，「同時，牙齒脫落後牙槽骨和牙齦會開始萎縮、兩邊牙齒會向缺牙位置傾斜，對咬的牙齒又會向空隙生長。當失去多顆牙齒，牙槽骨萎縮更明顯，會影響外觀和笑容。」

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周國輝指導航技術有助確保植牙精準度。

3種處理方案
基於以上原因，牙醫一般會建議處理牙齒脫落問題，方法主要有3種，包括活動式假牙、固定式假牙和人工植牙。周國輝解釋，「活動式假牙可以隨時卸下，不過在咀嚼效率、舒適度等表現較差，亦有遺失風險；至於固定式假牙則要將缺牙位置旁邊的健康牙齒作為基牙，先磨小，再製作牙橋並固定在基牙上。功能和美觀程度比活動式假牙為佳，惟對基牙造成一定創傷，未必人人接受。」人工植牙就以鈦或鋯金屬植體取代原有牙根，植入牙槽骨或頜骨，再裝上牙冠或牙橋，雖然費用較高昂並要以全身麻醉手術處理，但無論咀嚼功能、舒適度和美觀度都十分接近自然牙。


確保效果理想
人工植牙已有六十多年歷史，牙醫仍要面對重重困難，口腔空間狹小，即使術前已擬定好治療計劃，但傳統徒手植牙手術，醫生無法透視植牙位置的結構，全依賴醫生的經驗、技術和臨床判斷。而最新的3D動態實時導航植牙系統，可於手術期間追蹤植牙工具位置，並提供實時的3D影像，醫生在植牙過程隨時掌握到植體的位置、方向和深度。周國輝指出，「儀器會透過顏色提示植體深度，開始時黃色，當植體與計劃深度只相距0.5毫米就會轉為綠色，當到達或超過計劃深度會轉為紅色。」
研究也證實，3D動態實時導航在3D角度準確度、2D橫向定位準確度、3D定位準確度方面，較徒手植牙分別高11倍、8倍和5倍。周國輝補充，「人工植牙本已相當成功，在科技協助下令手術更為精準，助確保植牙效果達到理想水平。」

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(左起)周國輝及關先生。

再次大快朵頤
72歲的關先生，三十多歲起已受牙周病和蛀牙困擾，第一次有牙齒脫落時，因為沒有影響進食，並沒有睇牙醫。後來隨著牙肉收縮，牙齒慢慢開始脫落，即使曾使用固定式假牙，但牙齒健康沒有改善的情況下，最後只剩下數隻牙齒，要轉用活動式假牙。由於活動式假牙使用不便，關先生最後決定作全口腔人工植牙。手術採用了3D動態實時導航技術，提升手術安全，也增加了關先生的信心。術後關先生認為清潔牙齒比以往方便，也不會忘記戴假牙，最重要是可以再吃糕點、糖果、香口膠一類食物，不會再黏住假牙。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/3d實時導航-精準植牙-282809
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