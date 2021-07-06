3D實時導航 精準植牙

牙周病、蛀牙、因飲食或磨牙等令牙齒磨耗，都有可能令牙齒脫落。為填補牙齒空缺，人工植牙是一個最接近自然牙的方案。近年植牙加入3D動態實時導航技術，能夠助醫生更精準地植牙，提升安全性和手術效果。

口腔頜面外科專科醫生周國輝表示，牙齒脫落的成因很多時候並不只涉及一隻牙，所以如果不加理會，周邊的牙齒會繼續脫落，「同時，牙齒脫落後牙槽骨和牙齦會開始萎縮、兩邊牙齒會向缺牙位置傾斜，對咬的牙齒又會向空隙生長。當失去多顆牙齒，牙槽骨萎縮更明顯，會影響外觀和笑容。」

3種處理方案

基於以上原因，牙醫一般會建議處理牙齒脫落問題，方法主要有3種，包括活動式假牙、固定式假牙和人工植牙。周國輝解釋，「活動式假牙可以隨時卸下，不過在咀嚼效率、舒適度等表現較差，亦有遺失風險；至於固定式假牙則要將缺牙位置旁邊的健康牙齒作為基牙，先磨小，再製作牙橋並固定在基牙上。功能和美觀程度比活動式假牙為佳，惟對基牙造成一定創傷，未必人人接受。」人工植牙就以鈦或鋯金屬植體取代原有牙根，植入牙槽骨或頜骨，再裝上牙冠或牙橋，雖然費用較高昂並要以全身麻醉手術處理，但無論咀嚼功能、舒適度和美觀度都十分接近自然牙。



確保效果理想

人工植牙已有六十多年歷史，牙醫仍要面對重重困難，口腔空間狹小，即使術前已擬定好治療計劃，但傳統徒手植牙手術，醫生無法透視植牙位置的結構，全依賴醫生的經驗、技術和臨床判斷。而最新的3D動態實時導航植牙系統，可於手術期間追蹤植牙工具位置，並提供實時的3D影像，醫生在植牙過程隨時掌握到植體的位置、方向和深度。周國輝指出，「儀器會透過顏色提示植體深度，開始時黃色，當植體與計劃深度只相距0.5毫米就會轉為綠色，當到達或超過計劃深度會轉為紅色。」

研究也證實，3D動態實時導航在3D角度準確度、2D橫向定位準確度、3D定位準確度方面，較徒手植牙分別高11倍、8倍和5倍。周國輝補充，「人工植牙本已相當成功，在科技協助下令手術更為精準，助確保植牙效果達到理想水平。」

再次大快朵頤

72歲的關先生，三十多歲起已受牙周病和蛀牙困擾，第一次有牙齒脫落時，因為沒有影響進食，並沒有睇牙醫。後來隨著牙肉收縮，牙齒慢慢開始脫落，即使曾使用固定式假牙，但牙齒健康沒有改善的情況下，最後只剩下數隻牙齒，要轉用活動式假牙。由於活動式假牙使用不便，關先生最後決定作全口腔人工植牙。手術採用了3D動態實時導航技術，提升手術安全，也增加了關先生的信心。術後關先生認為清潔牙齒比以往方便，也不會忘記戴假牙，最重要是可以再吃糕點、糖果、香口膠一類食物，不會再黏住假牙。