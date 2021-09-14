4個習慣 令你唔肥都有雙下巴！
2 小時前
4個習慣 令你唔肥都有雙下巴！
誰說肥人才有雙下巴，有些人身形明明纖瘦，但就因為4個不良習慣令雙下巴逐漸成形。到底哪4個習慣？一次過話你知！
- 托腮：有時感覺疲倦，你可能會用手托住頭，以減輕頸部的壓力，亦可能為了拍張靚相而擺出托腮姿勢。但原來托腮會令面部肌肉被過度擠壓而失去彈性，不但可產生細小的皺紋，更會促使下巴位置變得鬆弛，於是會出現雙下巴。
- 低頭族：似乎是現代人的通病，大家常常低著頭掃手機，一玩就是一兩小時或更長，長久累積下來頸部和臉部的肌肉會變得鬆弛無力，不僅會養出雙下巴，還會讓頸紋愈來愈深刻，而在辦公室期盯著電腦也會同樣的症狀。每次用手機和電腦時記得提醒自己要挺直腰背，每隔半小時至一小時，便要抬頭郁動一下。
- 狼吞虎嚥：別以為食得快好世界，沒有仔細咀嚼就囫圇吞下，不但可令自己消化不良，更會因為咀嚼次數減少，令下頷少了運動，肌肉自然變得鬆弛沒有彈性，雙下巴也就會誕生了。最好的解決辦法就是細嚼慢嚥，既可增加下頷運動量，也能提升飽感，進一步預防雙下巴呢。
- 睡覺姿勢：如果你睡覺多側睡或趴著睡，幾乎肯定會有雙下巴。睡眠時間一般長達七至八小時，側睡或趴睡都會令面部長時間受到擠壓，導致膠原蛋白流失和雙下巴出現。不想要年紀輕輕就有顯老的雙下巴，就要注意睡眠時的姿勢了。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/4個習慣-令你唔肥都有雙下巴！-286799