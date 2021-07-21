5招提升代謝率 分秒消脂無難度

人體無時無刻在運作，快慢就視乎新陳代謝速度而定，其中基礎代謝率(BMR)和每日所需總熱量(TDEE)是人體靜止和活動時，一整天所需要的熱量。代謝率愈高則所需熱量亦愈高，令人容易食極唔肥。年齡、性別和健康狀況等都會影響代謝率。以下有5種能提高基礎代謝率的方法，想瘦身一定要學！

1. 有氧運動：我們不只在運動時燃燒脂肪，運動後仍有「悶燒效應」，每運動一次，脂肪會持續燃燒6小時。

2. 增加肌肉：肌肉可以消耗多達百多卡路里熱量，遠高於是脂肪，所以肌力訓練是減肥的關鍵之一。

3. 均衡營養：避免急速和不當的節食方法，身體能量不足只會令代謝率下降。

4. 水要飲夠：分解脂肪需要水分，足夠的水能加速身體的化學反應，代謝體內多餘的廢物。

5. 泡熱水澡：體溫每上升1℃，代謝率會提高近一成，但太高溫可能會令身體中暑，所以浸浴的水溫不直超過40℃。

不少人以為進食辛辣食物可以提升代謝率，實情是需要進食大量才能見到一點兒效用，故一般日常食用難以達到所需效果。