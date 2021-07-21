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5招提升代謝率 分秒消脂無難度
1 小時前
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基礎代謝率每日所需總熱量有氧運動增加肌肉不當節食飲水泡熱水澡辛辣食物
5招提升代謝率 分秒消脂無難度
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體溫每上升1℃，代謝率會提高近一成，但太高溫可能會令身體中暑，所以浸浴的水溫不直超過40℃。(互聯網圖片)

人體無時無刻在運作，快慢就視乎新陳代謝速度而定，其中基礎代謝率(BMR)和每日所需總熱量(TDEE)是人體靜止和活動時，一整天所需要的熱量。代謝率愈高則所需熱量亦愈高，令人容易食極唔肥。年齡、性別和健康狀況等都會影響代謝率。以下有5種能提高基礎代謝率的方法，想瘦身一定要學！

1. 有氧運動：我們不只在運動時燃燒脂肪，運動後仍有「悶燒效應」，每運動一次，脂肪會持續燃燒6小時。

2. 增加肌肉：肌肉可以消耗多達百多卡路里熱量，遠高於是脂肪，所以肌力訓練是減肥的關鍵之一。

3. 均衡營養：避免急速和不當的節食方法，身體能量不足只會令代謝率下降。

4. 水要飲夠：分解脂肪需要水分，足夠的水能加速身體的化學反應，代謝體內多餘的廢物。

5. 泡熱水澡：體溫每上升1℃，代謝率會提高近一成，但太高溫可能會令身體中暑，所以浸浴的水溫不直超過40℃。

不少人以為進食辛辣食物可以提升代謝率，實情是需要進食大量才能見到一點兒效用，故一般日常食用難以達到所需效果。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/5招提升代謝率-分秒消脂無難度-277275
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