5%糖尿病人毋須藥都能痊愈？

人口老化、肥胖問題及久坐不動的生活模式，令糖尿病患者有增無減，但其實部分人的糖尿病可以得到緩解，即血糖水平不再超標。最新研究發現，有5%患者就算沒有接受藥物或減重手術等治療，只要調整生活習慣，包括控制飲食和體重，便能令血糖回到正常水平。

該項在蘇格蘭進行的研究，共分析了超過16萬名30歲以上的糖尿病患者的數據。發現當中約7,700人的病情能夠緩解，即一年或更長時間毋須降血糖藥物治療，也能令糖化血紅素維持在正常水平。這些病情緩解的患者有一些特徵，包括年紀通常較大、確診時血糖水平較低，以及在患病後體重有所減輕。有關研究結果已刊載於《PLOS Medicine》。

研究人員指出，很多人都可通過降血糖治療或減重手術去控制糖尿病，而今次研究則表明，即使毋須藥物治療，部分病人仍透過改變生活模式去擺脫糖尿病。專家希望透過分析病情能夠緩解的病人，能夠指引其他患者正確控病。然而糖尿病緩解未必屬永久性，美國曾有研究指病情緩解的糖尿病人，約一半人在一年內血糖再次超標。

故此，研究人員仍需要進一步研究，以了解病情緩解後對相關併發症的風險是否有影響，也要持續跟進病情化變化，從而確定哪一些生活模式對控病最有幫助，甚至用於預防患上糖尿病。