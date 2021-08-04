6個港人1個「腸易激」，你是其中之一？

問世間，有甚麼比行行下街，忍不住要肚瀉更不幸？



有的話，可能就是無分場合，反覆出現肚瀉、腹痛或便秘、肚脹，甚至係交替出現的腸胃敏感。這就是常見於香港的「腸易激綜合症狀」（Irritable Bowel Syndrome (IBS)，簡稱「腸易激」）。據2006年進行的「香港人腸胃及情緒健康問題調查」結果顯示(1)，每6個香港人，就有1人患「腸易激」。另一調查則顯示，「腸易激」的肚瀉症狀佔40%(5)。

「腸易激」令生活質素大幅下降

最近，中大醫學院聯同香港輔導教師協會，進行了一項調查，發現近兩成半學生及逾一成受訪家長有中等至嚴重的「腸易激」(2) 。即是受訪者最近一星期因腹痛、腹脹、腹瀉等腸胃問題導致部分日常活動受影響，甚至不能完成大部分學習、工作、社交等日常活動，令生活質素大幅下降(2)。

腸道壞菌增加 好菌減少 容易誘發「腸易激」

腸道是人體最重要的消化、排毒和免疫器官。人體所需99%(3)的營養由腸道消化吸收；80%(3)的毒素廢物由腸道排出體外；80%(3)的B細胞和50%的T細胞的免疫反應由腸細胞激發。而促進消化吸收、協助排廢排毒和養護腸細胞的關鍵，就是寄居在腸道裡數以萬億計的腸道菌群（gut flora）。



腸道菌群失衡，壞菌增加，好菌減少，就直接影響吸收力，排毒力和免疫力，導致腸胃敏感，功能紊亂，容易誘發「腸易激」(4)。

「腸易激」和抑鬱焦慮息息相關 惡性循環

根據中大醫學院聯同香港輔導教師協會的調查，中等至嚴重程度腸易激症狀的受訪者，都表現出較嚴重的抑鬱及焦慮症狀(2)。「腸易激」和情緒健康息息相關，互為因果。這是因為腸道是人體的「第二大腦」，95%令人愉快的5-羥色胺50%的多巴胺荷爾蒙是在腸道產生，向大腦遞送(3)。抑鬱、焦慮、緊張和壓力大、長期失眠的時候，又更容易誘發肚瀉、腹痛等「腸易激」症狀，造成惡性循環。



目前沒有藥物可以根治「腸易激」，但可經過調和腸道菌群、減少腸道壞菌、恆常運動和均衡飲食等，一步步紓緩腸敏、「腸易激」症狀，全面改善生活質素(4)。



最新的科學研究發現(4)(6)，益生菌在腸道協助消化吸收過程中，分泌出的功能性代謝物質可有效抑制腸道壞菌、促進自身好菌增加，有效紓緩「腸易激」。西方科學家們稱這類由「益生菌pro-biotics」分泌的功能性物質為post-biotics。日本學界則稱之為「乳酸菌生產物質」。因為 post-biotics 是益生菌分泌的功能性物質，坊間也有人稱之為「益生菌精華素」。



根據臨床研究，益生菌精華素含豐富短鏈脂肪酸（SCFAs）、功能性蛋白和小分子肽等關鍵營養素(4)(7)。這些關鍵營養素不但可直接被人體吸收，也是腸道壞菌不喜歡、但好菌生存繁殖所需的酸性物質。也因如此，益生菌精華素可有效抑制「壞菌」增生，同時促進腸道自身「好菌」繁殖生長(4)(7)，從而調和腸道菌群平衡，加強腸道吸收力、排毒力和免疫力，紓緩腸敏、腸易激，改善皮膚敏感等功效(4)。

所以，相比起目前傳統口服益生活菌，期望用「外來移民」方式，增加腸道好菌數量來紓緩腸胃敏感症狀的方法，效果或並不明顯。而攝取不怕胃酸、可被腸道直接吸收，還可抑制腸道壞菌，從腸道「內部培育」和增加自身好菌數量的益生菌精華素，成為越來越受重視的紓緩腸敏、腸易激，加強抵抗力的方法之一。



益生菌精華素在最近幾年開始成為腸道菌群和微生態調和研究重點。在如何有效提取益生菌精華素，並應用在健康補助上面，還待更多的科學研究投入和實際運用成效檢驗。

參考文獻和報導：

（1） 「香港人腸胃及情緒健康問題調查」電話普查 ，2006年

（2） 「中大與輔導教師協會最新調查顯示本港學生患「腸易激」情況令人關注 疫情下壓力上升 籲留意腸胃問題或反映情緒健康響起警號」2021年7月29日

（3） 你的肠道谁守护？—世界肠道健康日。中國疾病預防控制中心 2020年6月8日

（4） Postbiotics and their applications in early life nutrition and beyond. Int J Mol Sci. 2019; 20(19):4673

（5） 「全港100萬人患腸易激症致胃痙攣及腹瀉 浸大研究：家長給予過大功課壓力有機會引發」2019年6月25日

（6） The path towards microbiome-based metabolite treatment. Nat Microbiol. 2017; 2:17075

（7） 短鏈脂肪酸在疾病治療中的研究進展。世界華人消化雜誌 2017年5月8日; 25(13): 1179-1186