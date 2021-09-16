6個穴位 緩減足底筋膜炎腳痛

足底筋膜炎可說是成人腳痛的常見原因，患者往往在早上起床或休息一段時間後踏出的第一步，腳底會傳來如被針拮的劇烈疼痛，活動一會兒後痛楚會漸漸減退。從中醫的角度，足底筋膜炎多由經絡氣血供應不足、瘀阻所致，或腎陰虛損、筋骨失養造成的退化，這時適當按壓以下6個穴位就有助舒緩不適。

外關穴：將手背朝上，從腕關節中央往手肘處約三指橫寬的位置，左右各一。

湧泉穴：位於足底前部凹陷處第二、三趾趾縫紋頭端與足跟連線的前三分之一處。

陽陵泉穴：位於小腿外側、膝蓋下方三指橫寬的凹陷處。

商丘穴：足內踝前下方凹陷中，當舟骨結節與內踝尖連線的中點處為商丘穴位所在之處。

太谿穴：位於腳踝外側凸起骨頭，和阿基里斯腱中間的凹陷處。

崑崙穴：足部外踝後方，外踝尖與跟腱之間凹陷處。

足底筋膜炎的成因，是位於足底的筋膜因為過度使用或承受過多壓力而出現發炎，於是產生痛楚。故此，除了閒時按壓穴位之外，平時適度休息，多做伸展小腿的運動，選擇足弓支撐較佳、鞋底鞋跟較柔軟的鞋子，同時亦要避免長時間跑步及跳躍，以免加重足部負荷。假如持續出現足底筋膜炎的症狀或症狀加劇，便應盡早求醫和治療。