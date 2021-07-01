7個引起牙齦腫痛的原因

牙肉紅腫或疼痛十分常見，有時可能是牙齦發炎或蛀牙所致，亦可能是口腔問題引起，例如潰瘍或腺體發炎等。今次為大家講解7個常見引起牙齦腫痛的原因，有需要就要盡快找牙醫處理。

1. 蛀牙：蛀牙蛀到牙髓神經時會引起牙髓炎，並延伸牙齦組織。

2. 牙齦炎或牙周病：牙齒上的牙菌膜、結石細菌入侵牙齦組織，造成牙齦發炎，初期症狀不明顯，但可慢慢演變成牙周病，嚴重時更可造成牙齒脫落。

3. 咬合不正：牙齒排列不整齊、齒縫間過大或過窄可造成咬合時壓力不均，慢慢可引起局部的牙齦痛。

4. 牙齦肥厚：牙齦過度肥厚可造成牙菌膜堆積引起牙齦炎，長期服用某些藥物及佩戴牙套都可引起組織增生。

5. 口腔潰瘍或黏膜發炎：病毒感染、抗癌治療或食物停留過久都可能對口腔造成損傷而引起炎症。

6. 唾液腺炎：生產口水的唾液腺，有時也會受到感染或其他因素影響而發炎，引起管道收窄甚至結石，導致痛楚來襲。

7. 智慧齒發炎：智慧智齒很多時也不是向上直長，而是偏向某一方，擠壓到前面的牙齒就會造成疼痛，又或牙菌膜堆積而造成牙齦炎。