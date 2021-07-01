Am730
Am730
Am730
Am730
Health
7個引起牙齦腫痛的原因
1 小時前
#Hashtags
牙齦腫痛牙痛蛀牙牙周病咬合不正牙齦肥厚口腔潰瘍黏膜發炎唾液腺炎智慧齒
7個引起牙齦腫痛的原因
news-images
牙肉紅腫或疼痛十分常見，有時可能是牙齦發炎或蛀牙所致，亦可能是口腔問題引起，例如潰瘍或腺體發炎等。(互聯網圖片)

牙肉紅腫或疼痛十分常見，有時可能是牙齦發炎或蛀牙所致，亦可能是口腔問題引起，例如潰瘍或腺體發炎等。今次為大家講解7個常見引起牙齦腫痛的原因，有需要就要盡快找牙醫處理。

1. 蛀牙：蛀牙蛀到牙髓神經時會引起牙髓炎，並延伸牙齦組織。

2. 牙齦炎或牙周病：牙齒上的牙菌膜、結石細菌入侵牙齦組織，造成牙齦發炎，初期症狀不明顯，但可慢慢演變成牙周病，嚴重時更可造成牙齒脫落。

3. 咬合不正：牙齒排列不整齊、齒縫間過大或過窄可造成咬合時壓力不均，慢慢可引起局部的牙齦痛。

4. 牙齦肥厚：牙齦過度肥厚可造成牙菌膜堆積引起牙齦炎，長期服用某些藥物及佩戴牙套都可引起組織增生。

5. 口腔潰瘍或黏膜發炎：病毒感染、抗癌治療或食物停留過久都可能對口腔造成損傷而引起炎症。

6. 唾液腺炎：生產口水的唾液腺，有時也會受到感染或其他因素影響而發炎，引起管道收窄甚至結石，導致痛楚來襲。

7. 智慧齒發炎：智慧智齒很多時也不是向上直長，而是偏向某一方，擠壓到前面的牙齒就會造成疼痛，又或牙菌膜堆積而造成牙齦炎。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/7個引起牙齦腫痛的原因-274545
#Hashtags
牙齦腫痛牙痛蛀牙牙周病咬合不正牙齦肥厚口腔潰瘍黏膜發炎唾液腺炎智慧齒
Am730

【健康解碼】新型洗腸劑 減事前不適

電子消費券丨可唔可以用來睇醫生？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【健康解碼】新型洗腸劑 減事前不適
Am730
Am730
電子消費券丨可唔可以用來睇醫生？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多