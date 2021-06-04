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ADHD網上資訊 愈睇愈迷惘？
8 小時前
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ADHD專注力失調及過度活躍症精神科專科學習不專心藥物治療多巴胺行為治療腦前葉
ADHD網上資訊 愈睇愈迷惘？
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網上關於ADHD(專注力失調及過度活躍症)的資訊浩如煙海，但對於徬徨的父母來說，太多網上資訊卻未必是好事。尤其對於應否讓ADHD小朋友服藥，網友意見莫衷一是，父母也無所適從。

精神科專科醫生張漢奇分享了以下個案：10歲的小明就讀三年級，疫情停課前在校內已有很多問題，例如老師常投訴他上課不專心，幾乎未試過集中精神能夠超過3分鐘。小明媽媽表示，她每次都必須不斷重複指示，小明才能勉強完成一件事。漸漸，小明在校內被標籤為「搗亂分子」，班主任更加公開要求同學不要和小明玩，以免被他「帶壞」。所以，小明愈來愈不喜歡上學，也愈來愈不願學習。若非碰巧疫情來臨，學校停課，相信情況已非常惡劣。

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張漢奇指網上資訊太多或使家長難以決定治療方案。

愈問愈猶豫
疫情期間，媽媽帶小明諮詢醫生，診斷為ADHD，醫生建議讓他接受藥物治療。媽媽問了藥名，表示要考慮一下，然後回家上網查看藥物的副作用，又問網友意見等，結果愈問愈猶豫，至今未能下決定。

張漢奇表示，ADHD所指的是腦部功能問題，「患者的腦部發展，比同年齡的小朋友在某些方面較為落後，所以無論在對事物的專注力、控制自己的脾氣，以致其他行為等方面，都會有問題出現。例如有些研究指出，ADHD小朋友腦內分泌的『多巴胺』不足夠，無法有效傳遞約束自己行為的指令，所以患者會出現容易分心、過度活躍、衝動等徵狀。」


專注力難單靠行為治療
大部分家長，都希望行為治療對子女的ADHD有效，但現實並不容易。張漢奇解釋，「行為治療在研究中顯示，對專注力的問題未必有太大幫助。事實上，很難期望媽咪叫小朋友集中、專注些，他就能夠專注；甚至以獎或罰的方法，也未必有效。所以，如果小朋友同時有專注力失調和過度活躍的問題，一般都需要行為治療加上藥物的幫助才會最有效。」

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提升腦內多巴胺，或有助ADHD小朋友糾正專注力失調以及衝動等問題。

提高多巴胺
與ADHD相關的腦功能問題，其中一種是因為患者腦前葉功能和其他小朋友相比沒有那麼活躍，所以可借助藥物將他們腦內的「多巴胺」提高，令腦功能隨之提升，就有可能糾正小朋友專注力失調和衝動、過度活躍的問題。張漢奇指，「現時大部分ADHD藥物的療效都很明顯，副作用並不多。但網上資訊很多『知啲唔知啲』，所以常令家長迷惘，建議應向醫生詳細了解。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/adhd網上資訊-愈睇愈迷惘？-271830
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