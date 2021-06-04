ADHD網上資訊 愈睇愈迷惘？

網上關於ADHD(專注力失調及過度活躍症)的資訊浩如煙海，但對於徬徨的父母來說，太多網上資訊卻未必是好事。尤其對於應否讓ADHD小朋友服藥，網友意見莫衷一是，父母也無所適從。

精神科專科醫生張漢奇分享了以下個案：10歲的小明就讀三年級，疫情停課前在校內已有很多問題，例如老師常投訴他上課不專心，幾乎未試過集中精神能夠超過3分鐘。小明媽媽表示，她每次都必須不斷重複指示，小明才能勉強完成一件事。漸漸，小明在校內被標籤為「搗亂分子」，班主任更加公開要求同學不要和小明玩，以免被他「帶壞」。所以，小明愈來愈不喜歡上學，也愈來愈不願學習。若非碰巧疫情來臨，學校停課，相信情況已非常惡劣。

愈問愈猶豫

疫情期間，媽媽帶小明諮詢醫生，診斷為ADHD，醫生建議讓他接受藥物治療。媽媽問了藥名，表示要考慮一下，然後回家上網查看藥物的副作用，又問網友意見等，結果愈問愈猶豫，至今未能下決定。

張漢奇表示，ADHD所指的是腦部功能問題，「患者的腦部發展，比同年齡的小朋友在某些方面較為落後，所以無論在對事物的專注力、控制自己的脾氣，以致其他行為等方面，都會有問題出現。例如有些研究指出，ADHD小朋友腦內分泌的『多巴胺』不足夠，無法有效傳遞約束自己行為的指令，所以患者會出現容易分心、過度活躍、衝動等徵狀。」



專注力難單靠行為治療

大部分家長，都希望行為治療對子女的ADHD有效，但現實並不容易。張漢奇解釋，「行為治療在研究中顯示，對專注力的問題未必有太大幫助。事實上，很難期望媽咪叫小朋友集中、專注些，他就能夠專注；甚至以獎或罰的方法，也未必有效。所以，如果小朋友同時有專注力失調和過度活躍的問題，一般都需要行為治療加上藥物的幫助才會最有效。」

提高多巴胺

與ADHD相關的腦功能問題，其中一種是因為患者腦前葉功能和其他小朋友相比沒有那麼活躍，所以可借助藥物將他們腦內的「多巴胺」提高，令腦功能隨之提升，就有可能糾正小朋友專注力失調和衝動、過度活躍的問題。張漢奇指，「現時大部分ADHD藥物的療效都很明顯，副作用並不多。但網上資訊很多『知啲唔知啲』，所以常令家長迷惘，建議應向醫生詳細了解。」