AI分析MRI影像 偵測早期認知障礙

認知障礙症的早期症狀，例如短期記憶減退等，易與正常老化情況混淆，以致掉以輕心錯失治療黃金期。香港中文大學醫學院研發出人工智能(AI)分析磁力共振(MRI)腦掃描數據的系統，計算出腦萎縮指數，有助找出早期患者，及時介入治療延緩腦退化。



中大周佩芳認知障礙預防研究中心主任、醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任(學術事務)莫仲棠教授指，「認知障礙症分成幾大類，而涉及神經系統退化如腦萎縮的，有阿茲海默症、路易氏體病變及額顳葉認知障礙症，當中以阿茲海默症最常見，佔所有個案的六成。」

早介入延緩退化

這三類認知障礙症，會在腦部不同部分找到不應該出現的蛋白，如澱粉樣蛋白、Tau蛋白、α突觸蛋白等，令患者在患病首3至5年的早期階段，出現記憶力減退(所有認知障礙症)、運動障礙(路易氏體病變)、語言等方面的行為問題(額顳葉認知障礙症)等。

針對阿茲海默症，如此時介入治療，包括使用剛得到美國FDA批准使用的阿杜卡奴單抗作抑制澱粉狀蛋白治療、多元化生活模式及針對腦部營養的補充飲品，可有效延緩病情發展，若錯過這黃金階段，以上治療便未必有效。

計算腦萎縮指數

傳統上，診斷認知障礙症方法會用MRI作腦部掃描，以排除其他成因如中風、腦腫瘤等，並檢查腦部萎縮的情況，若有懷疑會作正電子掃描或腦脊髓液檢查分析，偵測異常蛋白以確診；惟早期患者腦萎縮情況輕微，目測MRI結果未必可發現有關狀況而未能及早確診。中大醫學院蔡永業腦神經科學中心磁力共振核心設施主任、醫學院影像及介入放射學系朱昭穎教授指出，「中大研發出的磁力共振腦影像定量分析技術，可以分析不同腦區的體積，準確度達0.01毫升，配合AI技術比對系統中大量正常及患病的腦部MRI數據，就可計算出腦萎縮指數，如果指數大過或等於0.5，並愈接近1，便愈有可能患上認知障礙症，應作進一步檢查。」



靈敏度高

自2019年起，研究團隊為2,121名長者分析MRI影像，當中有635名為阿茲海默症患者、61名為路易氏體認知障礙症患者、97名為額顳葉認知障礙症患者，其餘認知能力正常。中大醫學院內科及藥物治療學系臨床專業顧問區頴芝醫生發現，「利用這個指數診斷早期阿茲海默症的靈敏度達92%，識別能力有81%，比肉眼對比MRI圖像為佳；而用於輕度到中度額顳葉認知障礙症，以及路易氏體病變，亦分別有96%及83%的靈敏度。」系統以雲端方式運作，MRI數據上載後，只需約10分鐘便可計算出有關指數。莫仲棠希望藉著相關新藥物有望引入香港之際，這個有效偵測早期認知障礙的系統可更廣泛應用，幫助到更多患者。