AI篩查 潛在青光眼現形

青光眼是香港最常見的致盲眼疾，約有25%不可逆轉性失明由此症引起。中大醫學院眼科及視覺科學學系剛成立「何敬誠﹒林健忠青光眼治療及研究中心」，更推出先導項目，研究利用人工智能作青光眼檢測，讓疑似患者及早確診及治療，減低致盲風險。

中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授陳培文醫生指出，現時全球約有7,600萬人患上青光眼，估計到2040年將有超過1億個患者，「青光眼泛指視網膜及視神經上的神經細胞永久損傷，帶來不可逆轉的視力下降和視野收窄。若患者只有一隻眼睛受影響，或不易察覺出現問題，以致延遲了診治。」

多項檢查確診

青光眼現有的治療只可減慢或阻止病情進一步惡化，所以及早確診十分重要。而確診青光眼需要經過多種檢查，如視力測試、裂隙燈檢查、量度眼壓、前房角接觸鏡檢查、視神經檢查、量度角膜中央厚度等，陳培文表示，「當中視野圖和光學相干斷層掃描(OCT)較為重要，可以找出早期青光眼患者，不過過程並不容易，如視野圖需要較長時間檢查，而且需要多次檢查以得到較準確的數據；OCT則沒有單一的準則可作診斷，讓醫生難以判斷誰需要持續監察，或相隔多久要再次檢查，也有假陽性個案的可能。」

再者，超過一半華人青光眼患者為的眼壓屬於正常範圍；而眼壓高雖屬青光眼風險因素，但有四成人毋須用藥，令治療的判斷難度再增加。



人工智能分析OCT圖像

雖然OCT可以用作青光眼篩查，但需要有經驗的眼科專科醫生作診斷，而現時眼科醫生相對短缺，實行上有困難。有見及此，中大醫學院研究出以人工智能輔助檢測青光眼。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授張艷蕾博士指，「近年人工智能已發展至機器學習甚至深度學習，我們以此研發出三維卷積神經網絡(CNN)檢測青光眼的技術，比對大數據並分析接受檢查者的OCT圖像，計算患上青光眼的機率，如屬高風險便會即時轉介眼科專科醫生跟進。」現時中大醫學院正與香港眼科醫院進行先導研究計劃，張艷蕾期望此技術有助盡早找出疑似個案，減少患者的視力損失；同時避免假陽性出現，將有限的醫療資源集中到真正有需要的人士身上。

及早治療減用藥不適

何厚煌博士患有青光眼超過30年，他憶述當時自覺視力沒有問題，但一次打羽毛球時發現看不到來球，經過檢查原來右眼已出現視力收窄。起初用藥沒特別感覺，但隨病情發展，用上更強力的眼藥水時，就出現敏感、眼紅等副作用。何厚煌勸勉大眾要盡早求診，以減少治療不適。中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授補充，患者不應因用藥出現不適而自行停藥，因為萬一視野再收窄將不可逆轉。