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AI篩查 潛在青光眼現形
8 小時前
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青光眼致盲眼疾失明中大醫學院眼科及視覺科學學系何敬誠林健忠青光眼治療及研究中心人工智能視神經視野收窄裂隙燈檢查眼壓視野圖光學相干斷層掃描OCT深度學習三維卷積神經網絡
AI篩查 潛在青光眼現形
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青光眼是香港最常見的致盲眼疾，約有25%不可逆轉性失明由此症引起。中大醫學院眼科及視覺科學學系剛成立「何敬誠﹒林健忠青光眼治療及研究中心」，更推出先導項目，研究利用人工智能作青光眼檢測，讓疑似患者及早確診及治療，減低致盲風險。

中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授陳培文醫生指出，現時全球約有7,600萬人患上青光眼，估計到2040年將有超過1億個患者，「青光眼泛指視網膜及視神經上的神經細胞永久損傷，帶來不可逆轉的視力下降和視野收窄。若患者只有一隻眼睛受影響，或不易察覺出現問題，以致延遲了診治。」

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患者如視野收窄，便會看不見馬路邊的孩童甚至車輛。

多項檢查確診
青光眼現有的治療只可減慢或阻止病情進一步惡化，所以及早確診十分重要。而確診青光眼需要經過多種檢查，如視力測試、裂隙燈檢查、量度眼壓、前房角接觸鏡檢查、視神經檢查、量度角膜中央厚度等，陳培文表示，「當中視野圖和光學相干斷層掃描(OCT)較為重要，可以找出早期青光眼患者，不過過程並不容易，如視野圖需要較長時間檢查，而且需要多次檢查以得到較準確的數據；OCT則沒有單一的準則可作診斷，讓醫生難以判斷誰需要持續監察，或相隔多久要再次檢查，也有假陽性個案的可能。」

再者，超過一半華人青光眼患者為的眼壓屬於正常範圍；而眼壓高雖屬青光眼風險因素，但有四成人毋須用藥，令治療的判斷難度再增加。


人工智能分析OCT圖像
雖然OCT可以用作青光眼篩查，但需要有經驗的眼科專科醫生作診斷，而現時眼科醫生相對短缺，實行上有困難。有見及此，中大醫學院研究出以人工智能輔助檢測青光眼。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授張艷蕾博士指，「近年人工智能已發展至機器學習甚至深度學習，我們以此研發出三維卷積神經網絡(CNN)檢測青光眼的技術，比對大數據並分析接受檢查者的OCT圖像，計算患上青光眼的機率，如屬高風險便會即時轉介眼科專科醫生跟進。」現時中大醫學院正與香港眼科醫院進行先導研究計劃，張艷蕾期望此技術有助盡早找出疑似個案，減少患者的視力損失；同時避免假陽性出現，將有限的醫療資源集中到真正有需要的人士身上。

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譚智勇(左)及何厚煌(右)。

及早治療減用藥不適
何厚煌博士患有青光眼超過30年，他憶述當時自覺視力沒有問題，但一次打羽毛球時發現看不到來球，經過檢查原來右眼已出現視力收窄。起初用藥沒特別感覺，但隨病情發展，用上更強力的眼藥水時，就出現敏感、眼紅等副作用。何厚煌勸勉大眾要盡早求診，以減少治療不適。中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授補充，患者不應因用藥出現不適而自行停藥，因為萬一視野再收窄將不可逆轉。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/ai篩查-潛在青光眼現形-272007
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