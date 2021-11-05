Celine Dion丨《鐵達尼號》歌后驚傳肌肉痙攣至幾乎癱瘓 為何肌肉不聽話？

憑著《鐵達尼號》電影主題曲《My Heart Will Go On》走紅，53歲加拿大殿堂級歌后Celine Dion，日前外媒報道指她罹患持續性肌肉痙攣，原定上周在拉斯維加斯舉行的音樂會也要取消。據報Celine病情嚴重，她的家人受訪時透露她非常虛弱，身形也暴瘦了很多，「她的腿和腳痛得使她幾乎癱瘓了。」雖然其姊其後接受法國雜誌訪問時澄清，稱Celine的病情未如外界形容般嚴重，試圖為事件解話，但仍令不少粉絲憂心忡忡。

到底俗稱「抽筋」的肌肉痙攣，為何肌肉會不聽話？

痙攣是癱瘓的副反應 影響運動功能

致力幫助癱瘓人士重返社會、由飾演《超人》的已故男星基斯杜化·里夫和因癌去世妻子戴娜·李維命名的「Christopher & Dana Reeve Foundation」，對痙攣(Spasticity)有詳細解釋。引述基金會的解釋，「痙攣是癱瘓的副反應之一， 其程度各有不同， 從輕度的肌強直到嚴重的不可控制的腿部運動。其症狀有：肌緊張，快速肌收縮，深部腱反射亢進，肌肉痙攣，雙腿非自主性交叉和關節僵直。」

痙攣通常是由控制隨意運動的大腦或脊髓節段損傷造成的。可能與脊髓損傷，多發性硬化症腦性麻痹，缺氧性腦損害， 腦外傷，嚴重頭部傷，某些代謝疾病等合併發生。而根據中國醫藥大學楊佩瑜醫生的補充，肌肉痙攣是一種肌肉張力過強的現象，肌肉會不自主的收縮，無法放鬆，而且伴隨一陣陣劇烈的肌肉疼痛，「嚴重的肌肉痙攣會造成肌肉短縮、關節變形，進而妨礙日常生活照顧和擺位。」

另外，對於癱瘓病人來說，痙攣反應更會影響複健，干擾日常生活。

肌肉痙攣治療的方法

至於治療痙攣的藥物，基金會提出如巴氯芬、地西泮、鹽酸替紮尼定等口服藥物。痙攣嚴重的病人可以使用「巴氯芬泵」這是一種很小的手術植入型藥盒，直接把藥物注入脊髓功能異常的區域，既可以可以保持藥物的高濃度， 又可避免大量口服藥物的副作用，如嗜睡、中樞神經抑制等反應。再配合物理治療包括肌肉伸展，活動度的練習和其他理療法，有助於防止肌肉萎縮變短和關節攣縮。

針對嚴重的肌肉痙攣，楊佩瑜醫生指目前治療的新趨勢，包括肉毒桿菌毒素注射、選擇性背神經根切除術、肌腱延長術、脊膜內藥物注射，「這些都是可以有效的降低肌肉張力，達到運動功能的進步。」

Celine Dion丨《鐵達尼號》歌后驚傳肌肉痙攣至幾乎癱瘓 為何肌肉不聽話？