Circuit Training 循環訓練減低沉悶感

通常一個訓練動作，都要視乎訓練者程度而做3組至6組甚至更多，不過長時間做同一個動作，難免沉悶，尤其對於初做運動的人，頻頻望鐘心想到底做了多久？要讓訓練保持新鮮感，Circuit Training循環訓練是一個不俗的方法，甚至可以小組形式進行，令運動增添樂趣。

一個循環休息一次

Circuit Training的組合方法是，設有一定數目的訓練動作，而每個動作會做一定時間，而時間愈短的話，強度應提高。每完成一個動作便會立即接續做下一個動作，完成一個循環之後才可休息。然後重複做數個循環讓整個訓練在10至45分鐘內完成便可。舉例，選擇5個訓練動作，每個做1分鐘，每個循環之間休息1分鐘，做4個循環，整套訓練總共24分鐘。

訓練全身肌肉

如何選擇訓練動作會比較合適？首先應分別加入上肢和下肢的動作，讓全身都動起來，也不妨加入核心肌群訓練，最後再選擇一個訓練心肺的動作，就最為全面了。舉例，如在家中訓練，可以做弓箭步、掌上壓、深蹲啞鈴推舉、捲腹、開合跳作為一個組合；在健身室的話，可以做鋼線下拉、坐姿推胸、大腿推蹬、器械肩推、平板支撐、波比跳作組合。

Circuit Training除了適合個人訓練外，亦同樣可以小組形式訓練，每人一個動作，完成後再交替做，趣味亦會大增。