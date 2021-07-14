Freshlite健康生活百科：營養新知

食得辣中辣 方為好腸胃

香港人真係好鍾意食辣。



辣到淚流披面、舌頭冒火、大汗淋漓、卻又大呼過癮，樂在其中。辛辣的來源主要是辣椒素（capsaicin），產生的生理反應不是味覺，其實是痛覺，辣椒素刺激舌頭後，會使大腦以為疼痛襲來，進而分泌更多腦內腓（endorphin），讓人產生輕鬆興奮的感覺。尤如談戀愛時，心情感覺愉悅的感覺，所以很多人在情緒低落時喜歡去吃麻辣食物，讓自己有種放鬆暢快的感覺。



從營養學來看，辣椒營養價值甚高，每100克的辣椒含維生素的量則高達198毫克，此外，辣椒中維生素B、胡蘿蔔素以鈣、鐵等礦物質的含量也很豐富。辣椒中也存在另一種辣椒紅素（capsanthin）的成分，它是類胡蘿蔔素的一種，也是熱門的抗氧化劑。不少人喜歡吃辣，但因為腸胃敏感，只能望而卻步，無福消受。



為何無法吃辣？是否有方法可改變腸胃敏感，讓他們也可一嚐「辣の呼吸」的美味。敏感腸胃的主因之一是腸道菌群（gut flora）中壞菌佔多。一項美國研究中發現，腸敏易腹瀉者某一類的壞菌特別多。當腸道菌群出現失衡，腸細胞容易對各式各樣的刺激產生過敏反應，誘發腸胃敏感發作。



敏感腸胃人士可以透過改變飲食方式，生活習慣去調整腸道細菌平衡，例如你可以增加食物中的纖維總量，攝取正確的脂肪來強化腸道屏障，（沒錯是脂肪，以後有機會詳談）。但是最重要的，是要恢復原腸道菌群的平衡，減少腸道壞菌，從根本上舒緩腸胃敏感，恢復良好腸胃，才能安心開心地食得辣中辣。



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