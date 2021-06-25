Freshlite postbiotics+益生菌精華素 有效減少腸道壞菌、提升免疫力 益生菌精華素舒緩腸敏感、腸易激

Freshlite postbiotics+益生菌精華素(日文名：乳酸菌生產物質)按照日本70多年的科研成果，運用專利技術，在模擬腸道環境中，培育萃取30多種精心挑選的益生菌種所分泌的300多種關鍵營養素，融合維他命C、D3和E精煉而成。益生菌精華素無懼胃酸，可以直達腸道被吸收，比益生菌更快更有效，超過8成*顧客服用Freshlite益生菌精華素後好評回饋，有效改善腸敏感、腸易激、肚瀉、便秘、胃氣、胃酸倒流、胃腩漲、濕疹或/及皮膚敏感。研究亦證實**，Freshlite益生菌精華素可有效減少21%腸道壞菌，增加自身好菌78%，直接優化腸道菌群微生態，改善吸收力，提升免疫力，增加腸道力，尤如入駐您腸道的私人營養師，時刻守護您的健康。

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*根據2021年1月至5月的34位在港澳地區的顧客服用Freshlite益生菌精華素的調查跟進。

**根據美濃製藥株式会社提供的7位顧客在服用含Freshlite益生菌精華素主成份乳酸菌生產物質(postbitoics)4個星期後對腸道菌群變化研究。