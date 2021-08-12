Freshlite postbiotics+益生菌精華素

減壞菌、增好菌 比益生菌更有效

有效紓緩腸敏、腸易激

Freshlite postbiotics+益生菌精華素，有效改善腸胃敏感、腸易激、肚瀉腹痛、便秘腹脹、胃酸倒流、胃腩漲大、濕敏或/及皮膚敏感。超過8成*顧客服用後好評回饋、證實有效。



Freshlite益生菌精華素結合日本70年科研成果和專利技術，萃取精心挑選30多種益生菌在模擬人體腸道的環境下，分泌出的300多種關鍵功能性營養素；同時融合維他命C、維他命D3和維他命E，精煉而成。



益生菌精華素不是益生菌，是益生菌代謝分泌的功能性物質，不懼胃酸，直達腸道被吸收，比服用傳統益生菌更快效。



研究證實**，定時服用Freshlite益生菌精華素有效減少21%腸道壞菌，增加自身好菌78%。直接強化腸道菌群微生態，有效舒緩腸敏、腸易激，改善吸收力、增加腸道力和提升免疫力。尤如進駐腸道的「營養師」，時刻守護你的健康。

屈臣氏夏日限定優惠：

Freshlite postbiotics+益生菌精華素，原價HK$369/盒，限定優惠HK$329/盒。

限定優惠期：8月13日～8月26日

屈臣氏獨家發售

*根據2021年1月至5月的34位在港澳地區的顧客服用Freshlite益生菌精華素的調查跟進。

**根據美濃製藥株式会社提供的7位顧客在平成24年服用含Freshlite益生菌精華素主成份乳酸菌生產物質（postbitoics）4個星期後對腸道菌群變化研究。