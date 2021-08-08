LASIK一代白內障手術有難度？

白內障是指眼球的晶體變得混濁，令病人視力受影響，過往屬年紀大的退化問題，多數出現於60歲或以上人士身上，但眼科專科醫生湯文傑表示，近年愈來愈多相對較年輕的人士因白內障求醫，一般介乎40至50歲。當中更有部分病人曾接受LASIK(激光矯視)，他們做白內障手術有甚麼要特別注意呢？

湯文傑指出，LASIK至今已面世23年(1998年美國FDA首次通過使用LASIK作視力矯正)，「這個數字不僅代表著手術已累積足夠經驗，還意味著大量接受過LASIK的患者，要準備好短期內或未來幾年接受白內障手術。因為早期接受LASIK的用家大多是青壯年，而LASIK只是改變角膜弧度，他們將來和其他人一樣有可能患上白內障。」

患者期望高

根據湯文傑的經驗，當「LASIK一代」需要做白內障手術，大多有較高期望，希望植入最新的人工晶體，「對於之前接受過角膜屈光手術的患者來說，要掌握最切合他們的人工晶體度數存在困難。因為LASIK和其他類型的激光矯視，都會改變角膜的弧度。如果患者可以提供在激光矯視前的眼科檢查紀錄，將會很有幫助。」



先處理眼球表面問題

除了較高期望外，這類患者還可能面臨其他挑戰，例如預先存在的眼球表面疾病。在作術前評估之前，醫生會遵循詳細的治療算法，來解決眼球表面健康問題，例如使用滲透壓作為乾眼症治療階梯的指導，以及裂隙燈檢查和瞼板造影術，以確定瞼緣炎的程度和適當的治療水平等，以確保白內障手術的效果不會被其他眼疾所影響。

簡單來說，為了替曾接受LASIK的患者制訂最佳的白內障治療計劃，眼科醫生需要以下資料：

1. LASIK術前眼科檢查紀錄

2. LASIK術前視力矯正處方

3. LASIK術後眼科檢查紀錄

4. LASIK術後、白內障前視力檢測紀錄

告知LASIK手術史

總括來說LASIK用家可以成功接受白內障手術，湯文傑強調，「然而為了增加成功的機會，將你的LASIK手術史告訴眼科醫生非常重要。」

另外，曾接受LASIK的患者和其他白內障患者一樣，白內障手術只需要大約15至20分鐘，在大多數情況下，醫生可以使用局部麻醉，從而加快恢復時間。白內障手術整體成功率非常高，98%可獲得良好結果。成功率可歸因於最新檢測技術、進步的手術技巧、製訂適合的人工晶體等。