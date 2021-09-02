PTSD｜嚴重心理創傷 隨時走返出嚟

日本皇室宮內廳除公布了真子公主的婚訊外，也透露了她因為長期受到輿論攻擊、網絡欺凌而患上創傷後壓力症候群(PTSD)。除了輿論攻擊外，如經歷過虐待、打鬥、車禍、或者目睹意外、天災等，可有可能患上PTSD。

PTSD｜逃避相關時地人

研究指出PTSD並不罕見，受創傷後有約9.2%人會患上，而性侵、戰爭、監禁、屠殺的倖存者中，更有多達33%至50%患上此症。患者會發惡夢，夢見同樣事情，又或者忽然憶起該事件，而再次感到創傷，繼而有疼痛、出汗、噁心等情況。為避免再受創，不少患者會逃避相關的人物、時間、地點；部分患者又會持續處於戒備狀態，以致容易恐慌、易怒、難以集中等，大大影響日常生活。

PTSD｜心理治療最有效

治療上，心理治療對患者較有幫助，例如以支持性心理治療讓患者可以放鬆，並提升其自尊、適應技巧等，以改善症狀；認知行為治療幫助患者管理焦慮、認知重建等，將負面思想轉化為正面的思想，治療方式會因應患者而有所不同。有需要的話，可額外加入藝術治療、放鬆訓練等，幫助患者紓緩情緒。

PTSD｜自助小提示

如果出現了疑似PTSD的徵狀，可以先客觀評估現場環境危機是否存在，例如是否有交通意外？會否再次受到襲擊？再仔細分辨時與當時的情景不同之處，並告訴自己危機已經過去。有需要時，不妨找人分享自己的感受，或者尋找專業人士協助。另外，平日若可管理好壓力，如時間管理、放鬆練習、培養運動習慣等，都有助減輕病情，或者預預情緒病的發生。

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