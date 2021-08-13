Swanson防藍護眼配方 為眼睛添加營養

營養與視力下降互相關連，眼睛都需要養份！Swanson斯旺森的防藍護眼配方葉黃素及玉米黃素膠囊，葉黃素從金盞花提取，有助濾掉藍光，維持健康視力，使視力更精準。抗氧化特性能對抗損壞眼睛的自由基，保護視網膜，避免視網膜在吸收光線的時候受到氧化傷害。超過50年歷史的Swanson更是重視管理身心平衡的天然保健品品牌，所有設施都嚴格遵守生產質量管理規範（GMP），內外部進行了嚴格純度和效力測試，確保產品有優良品質。



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Swanson支持免疫系統的維他命C添加玫瑰果、鋅；肝臟排毒的奶薊保肝；保持骨骼關節健康的天然有機薑黃素及黑胡椒；平衡心情高睡眠品質的5-HTP羥色氨酸，在疫情下，都能成為你管理身心健康的好幫助。



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