|傑出上市公司大獎2020|主板新晉潛力公司——萬城控股有限公司

投資惠州市物業有道 增長回報勝同行

從事綜合房地產發展的萬城控股（02892）在內地不同省市擁有多個房地產項目，尤其致力發展大灣區等地區即使面對國策「三條紅綫」的房企融資規管下，集團仍站穩「綠檔」上，開發物業的毛利率亦高於同行達至44%，大部分住宅物業開盤銷售3至9個月內，達至95%銷售率，而且回款率超過85%。執行董事兼行政總裁樓家強指，全因集團獨具慧眼，睇準惠州在大灣區的地理優勢及未來的發展藍圖！

大型基建落成 惠州值得看高一線

集團目前於惠州的土地佔公司總土地儲備的6成，並集中在高增長地區如深圳及香港附近，打造大城市的後花園。樓指，惠州鄰近香港蓮塘口岸，愈來愈多內地及港人樂意投資於此，隨着惠州有多項大型基建即將竣工，包括惠州地鐵1號線、贛深高鐵、深圳地鐵14號線，以及連接廣州、深圳及東莞的城際快速交通網絡，屆時1小時內即可通往其他大灣區的主要城市，成為舉足輕重的交通樞紐。有見及此，樓透露，集團正加快步伐引入文化、旅遊、教育、健康生活等產業協調土地儲備，預計可為集團爭取可持續增長，以及達至更理想的業績增長。

樓更計劃在疫情後，物業項目持續秉承以「品質成就生活」為定位，打造疫情後的新健康生活空間與現有市場上的標準房企建築作明顯區分。同時，集團繼續貫徹「房住不炒」的調控定位，以剛需、剛改為主，靈活調整銷售策略以滿足客戶需要。

受惠內循環經濟模式 未來5年內房價格穩定上升

隨著環球經濟放緩，轉移促進內需，集團會繼續投資國內具備增長潛力的地區，如天津及河南等城市，增加集團在全國總土地儲備。樓表示，充足土地儲備，加上土地成本相對較低，有效讓集團有較高的毛利率空間，亦不需為追求擴張規模而犧牲毛利率。他亦預計，未來3至5年內房將會有穩定的發展，帶動銷售率和價格上揚。

在發展空間籌劃方面，集團下一步將會集中區域發展，促進和穩固地方影響力和市場佔有率，及後再擴展為區域發展層面。長遠發展則會引入主題項目，配合區域政府政策協調土地儲備，達至較理想的長遠增長發展趨勢。