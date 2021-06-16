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【住得好】碧湖花園 85萬打造 希臘藍白風 X 帆船主題蜜月窩居
1 小時前
【住得好】碧湖花園 85萬打造 希臘藍白風 X 帆船主題蜜月窩居
蜜月旅行是每對新婚夫婦締造婚後回憶的開端，如果能夠將旅程中的點滴與浪漫延續，相信日後的婚姻生活一定會更加甜蜜。這個位於粉嶺碧湖花園約400呎的單位，性格陽光的戶主夫婦新婚時就曾到希臘度蜜月，十分嚮往希臘風情，首次置業便決定花費85萬將愛巢打造成希臘藍白風清新窩居。
單位本身採光度良好，藍白色主調，加上希臘風常見的圓拱門設計，猶如置身希臘地中海小屋。戶主夫婦除了鍾情於希臘風外，亦喜愛水上活動，對帆船更是情有獨鍾。amPLUS的室內設計師於是大膽地把希臘風情與帆船元素結合，並以帆船為整體設計概念的核心，將客廳、廚房、書房及睡房區域串聯起來，加強各個空間的互動性及關聯性。
鑽石廳模擬船頭甲板
面對不少業主又愛又恨的鑽石廳，設計師就想到利用其鑽石形空間及牆身傾斜的特性，塑造出置身帆船的錯覺，配合電視櫃的造型設計及安裝真實帆船使用的金屬扶手，模擬出像在帆船甲板層上船頭的感覺。
置身舊式碼頭工作
穿過圓拱門，來到以碼頭作為設計靈感的書房，純白色主調配襯深淺不一的藍色的櫃門，木紋樣式在視覺上猶如木條拼砌；帶有原木感的地台櫃，彷彿置身於舊式碼頭上工作。
在船艙內靜謐休息
設計師希望戶主休息時也有置身船內的感覺，於是將廚房的船艙概念延伸至睡房。自然色的木紋地櫃、床頭、梳妝台，美觀與功能性兼備；搭配淺灰色的牆身，讓整個空間及心靈都得到平靜。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/【住得好】碧湖花園-85萬打造-希臘藍白風-x-帆船主題蜜月窩居-273203