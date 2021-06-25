【置業貼士】借低息貸款當首期？借好唔借好？

大多數市民置業都需要向銀行申請按揭，甚至會申請按揭保險計劃，借高達樓價九成半的按揭。然而單是樓價10%的首期，亦可能涉及數十萬，甚至逾百萬元，普通打工仔如沒有親友協助，可能需要數年時間儲首期。不過，市面亦有不少低息貸款，如稅貸、結餘轉戶計劃等，由於這些計劃可以用於清還稅款或大額債務的同時，更可以提供額外資金作周轉，那是否可以「善用」這些低息貸款，借錢比首期？
理論上這些貸款除了規定用於繳納稅款及清還欠款的部分，財務機構並沒有規定借款人如何使用批出的剩餘貸款。不過，事實上借錢用作首期根本不可行。為確保金融市場穩定，金管局指引列明，私人貸款是不可以用作首期來源。向銀行申請按揭時，銀行亦會要求置業人士聲明首期來源。銀行亦會要求申請人提供月結單，以證明首期資金來源。即使資金是來自家人的饋贈，銀行亦有可能要求申請人提供相關聲明。
事實上，銀行可透過信貸報告了解申請人信貸狀況
不要嘗試向銀行隱瞞自己的借貸狀況，銀行可以透過信貸報告，查到貸款申請人的借貸記錄。所有無抵押貸款、稅務貸款、信用卡欠款及還款等記錄，都可於信貸報告中一目瞭然。銀行會就申請人的信貸評級作為主要考慮因素，如發現借款人在申請按揭前的短時間內出現大額貸款記錄，便會合理懷疑借款人將該筆貸款用作首期，從而作出調查並會要求借款人證明相關貸款的去向。銀行有機會因此拒絕按揭審批，或要求申請人先還清所有欠款，才會繼續審批其按揭申請。
另外，在現行按揭指引下，自用物業的供款與入息比率，每月供款不多於月入50%，壓力測試（假設利率上升3個百分點），每月供款不多於月入60%，如果供款人有按揭以外的借貸要償還，銀行會把每月還款數目計入計算供款與入息比率及作壓力測試，銀行於審批按揭申請時，亦會考慮申請人的還款能力，根據現時的條例規定，自用物業的供款與入息比率，每月供款不多於月入50%，壓力測試（假設利率上升3個百分點），每月供款不多於月入60%。如果申請人的首期亦是由借貸獲得，銀行會把每月還款數目計入計算供款與入息比率及作壓力測試，很可能其供款已超出入息比例上限。為免出現這種情況，所以銀行如有懷疑便會拒絕批出按揭，申請人的置業大計有可能因此被逼擱置，或是要撻訂收場。
虛假聲明屬刑事 可被判監切莫試
無論準買家所申請的是普通按揭，或會申請按揭保險借高成數按揭，都需要向財務機構申明首期資金來源，如被發現所聲明資料與現實不符，即申請人作出虛假聲明，屬於刑事罪行，如經定罪有機會被判監禁及罰款，切勿以身試法。
另外，即使父母願意及有能力出手資助子女置業，亦要預早安排好，因突然收到親友的大額款項，亦會引起銀行懷疑，你或需要時間向銀行證明資金來源。否則有可能會被銀行涷結資金，導致錯失置業良機。