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【置業貼士】走廊可否擺放私人物品？
5 小時前
【置業貼士】走廊可否擺放私人物品？
面對鄰居將鞋架/櫃、遮架、鞋履、單車，甚至神位等私人物品，長期放於屋企門外的走廊，很多人會抱著「多一事不如少一事」，而且平時出入亦不覺受阻，所以一般較少作出投訴，甚至有部分住戶更仿效鄰居的做法，於家門外放置雜物。到底走廊是否可放置私人物品？
走廊屬公眾地方 放置雜物屬違法
根據大廈公契及消防條例，電梯大堂、走廊及梯間等區域屬於公眾地方。所以不論住戶所放置的私人物品是否影響物業形象或構成衛生問題，單是於公眾地方放置私人物品，即屬違反大廈公契及消防條例。屋苑管理處在巡查時，若發現走廊擺放了私人物品，便可向該住戶發出通告，通知業主必須於指定時間內清除所有物件，否則管理處可以派員清走物品而不作另行通知。
此外，個別單幢物業的業主將全層單位買入後自製特色單位，但就算業主擁有全層單位的業權，然而電梯大堂及走廊位置仍屬於公眾地方。若果業主於走廊放置私人物品，管理處一樣有權清理。
阻塞走火通道 可被判罰款及監禁
其實最重要的是走廊屬於走火通道，如有雜物阻塞，萬一出現火災，便可能會增加逃生難度，甚至引致傷亡，後果不堪設想。所以於走廊放置任何私人物品，都屬違反消防條例。然而，有業主反駁「只是將雜物放於走廊的凹位或盡頭，這樣便不會阻塞走火通道。」不過，無論業主所放的物品是否有阻塞通道，都同樣屬於違反消防條例，因這些雜物會增加火災的機會，如發現可被檢控，一經定罪可被判第六級罰款（最高達100,000港元）。如其後再犯及再被定罪，則可被判罰款200,000港元及監禁1年。（資料來源：《消防（消除火警危險）規例》第3部第14條）
為了自己和家人，亦為了街坊鄰里的生命安全著想，切莫將私人物品放出走廊！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/【置業貼士】走廊可否擺放私人物品？-275455