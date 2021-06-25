【HOUSE730搵樓大本營】盤點全港 5大騎呢商場名

早前港鐵公布大圍站上蓋的商場命名為圍方，英文名The Wai，其解釋是「圍」字解作唯一中心點；「方」字則希望公眾聯想到旗下另一旗艦商場於九龍站的圓方。惟新名字隨即引起網絡上的熱議，商場上蓋新樓柏傲莊的業主更組織聯署，希望重新改名。
事實上，本港不少商場的名稱都甚為騎呢或叫人不明所以。當中，荃灣區的命中率頗高，如位於海壩街、鄰近荃灣街市的的荃立方、英文名The Cube，物業於2012年被投資者購入後改名為荃立方，一如2008年北京奧運水上項目場館水立方的翻版，連外牆也參照水泡形狀，惟該場被劏成200多個蚊型舖拆售後，人流減少且連錄蝕讓。
另同區的中染大廈基座商場，2016年被改名為8咪半。據發展商指，由於青山公路於1910年代開路初期以「咪」（mile），即英里計算，如釣魚灣是「青山公路13咪」，標示該處與尖沙咀碼頭的距離。而8咪半商場大約位於8咪及9咪中間，故得此名。
至於屯門的安定友愛商場，是兩大屋邨的附屬商場，2015年兩商場合併並完成翻新後，重新命名為H.A.N.D.S，意思為「Have A Nice Day Shopping」，惟未知是否太潮，2018年商場添上中文名稱，為愛定商場。
港島區代表，有上環港鐵站上蓋的無限極廣場，不知為何連區內上班族也會錯讀為「無極限廣場」，其實，商場原稱維德廣場，80年代售予莊啟程創辦的維德集團。及至2010年獲李錦記以43.5億元購入，同年改名為無限極廣場。無限極本身是內地甚受歡迎的保健品，屬李錦記出品，無限極同時也是李錦記第三代傳人永遠創業的理念。
而九龍區可數到油塘唯一大型商場大本型，英文名為Domain，後者為房委會內部命名比賽中獲選的名字，至於中文名字由來至今仍是個謎。
House730專欄逢星期五刊登
想入市呢D商場附近嘅特色戶?
浪漫溫情靚裝窩居
‧步行10分鐘就到MTR勁便利!!
‧梳化同牆身色調成強烈對比，入型入格同你最夾!!
‧LEGO款式兒童床同巨型側櫃，小朋友一定鍾意!!
‧超市同商場勁近，購物消閒一TAKE過!!
PN:3645967
License No:S-592152
https://bit.ly/3gSHDKG
港島核心區高樓底開揚靚景戶
‧超濶大客飯廳，走動空間夠大
‧望到個開揚靚景，身心舒暢晒
‧樓底高空間大，特色牆同優雅裝修，好溫暖啊!!
‧旺中帶靜，入市趁快啦!!
PN:2961206
License No:E-066603
https://bit.ly/3xwA1V0