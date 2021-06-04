【HOUSE730搵樓大本營】貓狗主子大召集 寵物友善屋苑主人最愛

香港地不乏貓奴或狗奴，但不少大廈公契列明不准養貓狗，因此如果大廈容許養寵物，特別是具有相關配套的大屋苑，會較受寵物主人歡迎。今次將搜羅港、九及新界容許養寵物的屋苑，附近更設有大型狗公園，方便毛孩們隨時「放電」。
要數港島區樓齡較新、而且較著名的「寵物屋苑」，必數到位於西灣河的嘉亨灣了。事關嘉亨灣除了容許住客養貓狗之餘，其平台花園更設有寵物天地，供主人陪同狗狗在平台漫步。
更難得的是，嘉亨灣位置得天獨厚，附近設有兩個狗公園，其中面積約750平方米、步程僅五分鐘的康祥街寵物公園，設有座椅及狗廁所，由於位處東區走廊橋底下，因此可以避雨，讓狗隻能全天候放電。
傲雲峰狗主眾多 附近設獸醫診所及寵物美容店
九龍區人口密集，綠化環境不多，有意為愛犬尋覓安身之所的狗主，不妨考慮附近設有大型狗公園的屋苑。於2018年改建，位於九龍城宋王臺遊樂場的寵物公園，面積1,880平方米，是九龍區最大的寵物公園。
與該公園距離約十分鐘步程的大型屋苑傲雲峰，是區內較著名容許養寵物的大型屋苑。據該屋苑住客表示，由於屋苑內狗主眾多，為免攜同愛犬時影響其他住客，各狗主都相當自律，普遍會為中大型狗戴上口罩，每晚亦會有不少狗主在屋苑外圍放狗交流，是飼養愛犬的理想環境。此外，該屋苑附近設有大量獸醫診所及寵物美容店，方便隨時照顧「汪星人」及「喵星人」所需。
城門河畔及彭福公園為熱門「放電」地點
新界區方面，狗主們可選擇鄰近城門河畔及彭福公園的沙田區屋苑，例如御龍山、銀禧花園等，事關於這兩個屋苑僅距位於沙田馬場中間的彭福公園10至15分鐘步程，後者是本港其中一個面積較大，並設有大片草地供毛孩放電的公園。
公園設有大量綠化空間，可讓愛犬暫時放下拘束，無憂無慮地放膽奔馳；場內設有不少長椅、桌子及垃圾桶，可讓主人們邊野餐邊休息乘涼，亦方便棄置垃圾及狗隻排泄物。
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