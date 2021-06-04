Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
【HOUSE730搵樓大本營】貓狗主子大召集 寵物友善屋苑主人最愛
2021-06-04
#Hashtags
寵物寵物友善嘉亨灣傲雲峰御龍山銀禧花園搵樓大本營新一代搵樓平台House730
【HOUSE730搵樓大本營】貓狗主子大召集 寵物友善屋苑主人最愛
news-images

香港地不乏貓奴或狗奴，但不少大廈公契列明不准養貓狗，因此如果大廈容許養寵物，特別是具有相關配套的大屋苑，會較受寵物主人歡迎。今次將搜羅港、九及新界容許養寵物的屋苑，附近更設有大型狗公園，方便毛孩們隨時「放電」。
 

要數港島區樓齡較新、而且較著名的「寵物屋苑」，必數到位於西灣河的嘉亨灣了。事關嘉亨灣除了容許住客養貓狗之餘，其平台花園更設有寵物天地，供主人陪同狗狗在平台漫步。

更難得的是，嘉亨灣位置得天獨厚，附近設有兩個狗公園，其中面積約750平方米、步程僅五分鐘的康祥街寵物公園，設有座椅及狗廁所，由於位處東區走廊橋底下，因此可以避雨，讓狗隻能全天候放電。

傲雲峰狗主眾多 附近設獸醫診所及寵物美容店
九龍區人口密集，綠化環境不多，有意為愛犬尋覓安身之所的狗主，不妨考慮附近設有大型狗公園的屋苑。於2018年改建，位於九龍城宋王臺遊樂場的寵物公園，面積1,880平方米，是九龍區最大的寵物公園。

與該公園距離約十分鐘步程的大型屋苑傲雲峰，是區內較著名容許養寵物的大型屋苑。據該屋苑住客表示，由於屋苑內狗主眾多，為免攜同愛犬時影響其他住客，各狗主都相當自律，普遍會為中大型狗戴上口罩，每晚亦會有不少狗主在屋苑外圍放狗交流，是飼養愛犬的理想環境。此外，該屋苑附近設有大量獸醫診所及寵物美容店，方便隨時照顧「汪星人」及「喵星人」所需。

城門河畔及彭福公園為熱門「放電」地點
新界區方面，狗主們可選擇鄰近城門河畔及彭福公園的沙田區屋苑，例如御龍山、銀禧花園等，事關於這兩個屋苑僅距位於沙田馬場中間的彭福公園10至15分鐘步程，後者是本港其中一個面積較大，並設有大片草地供毛孩放電的公園。

公園設有大量綠化空間，可讓愛犬暫時放下拘束，無憂無慮地放膽奔馳；場內設有不少長椅、桌子及垃圾桶，可讓主人們邊野餐邊休息乘涼，亦方便棄置垃圾及狗隻排泄物。
House730專欄逢星期五刊登

news-images
黃大仙$365萬
 news-images
元朗$578萬

House730今期熱門  優質*必睇* 勁筍「星級盤」!!

黃大仙$365萬

一閃即逝!! 幫你傾個驚喜價

單位提供:富誠地產 PN:3585113 實用面積約439呎

https://bit.ly/2RaX9ci

元朗$578萬

全新現樓 三樓連天台

單位提供:尊上物業顧問 PN:3437313 建築面積約1480呎

https://bit.ly/2R7ybul

旺角$600萬

銀行估凸收給行裝 移民急讓!!

單位提供:明威置業 PN:3576492 實用面積約452呎

https://bit.ly/3co6HYX

大窩口$1150萬

三房大則 高層光猛 大型會所 豪宅靚料

單位提供:永誠置業 PN:3573544 實用面積約821呎

https://bit.ly/2RPcEah

※PN:House730樓盤編號

 

news-images
旺角$600萬
 news-images
大窩口$1150萬
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/【house730搵樓大本營】貓狗主子大召集-寵物友善屋苑主人最愛-270556
#Hashtags
寵物寵物友善嘉亨灣傲雲峰御龍山銀禧花園搵樓大本營新一代搵樓平台House730
Am730

新盤銷情｜屯門上源洋房4500萬成交 呎價16624元

再破97後新盤票王紀錄 柏傲莊III截收逾2.7萬票

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤銷情｜屯門上源洋房4500萬成交 呎價16624元
Am730
Am730
再破97後新盤票王紀錄 柏傲莊III截收逾2.7萬票
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多