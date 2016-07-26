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一房樓價｜荃灣呎價撲2萬 呢區連天台戶售4XX萬！
2 小時前
一房樓價｜荃灣呎價撲2萬 呢區連天台戶售4XX萬！
市場連錄一房單位成交，當中以新界區為主，荃灣有鐵路沿綫半新屋苑，呎價逼近2萬元。
全．城滙中層4年升值22%
世紀21集團發展商項目部(二部)營業董事林國輝表示，荃灣全．城滙6座中層C室，實用面積約469方呎，一房間隔，以932萬元成交，實用面積呎價約19,872元。據了解，原業主於2017年9月以764萬元購入單位，持貨4年至今轉售，帳面獲利168萬元或約22%。
逸瓏園低層減40萬成交
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，西貢逸瓏園屬區內低密度豪宅，第5座低層G室，實用面積約566方呎，一房連儲物室間隔，望園池景觀。原叫價820萬元，減價40萬元或近5%，以780萬元沽出，實用面積呎價約13,781元。據了解，原業主於2016年5月購入單位，當時作價721萬元，持貨5年至今轉售，帳面賺59萬元或約8%。
帝庭居連天台「5球」有找
鄰近輕鐵塘坊村站的元朗帝庭居，利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，最新錄得11座頂層連天台單位，實用面積約364方呎，屬一房間隔連約310方呎天台，外望向西南內園景。原開價500萬元，經議價後減價5萬元，以495萬元沽出，折合實用面積呎價約13,599元。
據悉，原業主於2015年4月以343萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約152萬元或44%。黃永全補充，上述為帝庭居本月首宗二手成交個案，屋苑現時約有10個單位放售，叫價由515萬元起。
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