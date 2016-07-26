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三房樓價｜北角減價半球轉手 新界8XX萬買得到！
15 小時前
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三房樓價｜北角減價半球轉手 新界8XX萬買得到！
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丹拿花園三房套減至1,298萬元沽出。(資料圖片)

市場氣氛正面，三房放盤不乏捧場客，當中成交價由最低8字頭，至最高1,880萬元。

城市花園兩日連錄得3宗成交

中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，北角城市花園兩日連錄得3宗成交，當中包括10座極高層D室，實用面積約1,099方呎，三房套間隔，望內園景，以1,880萬元易手，折合平均實用呎價約17,106元。原業主於2014年9月以1,200萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利680萬元或約57%。

另一成交單位為4座低層E室，實用面積約883方呎，三房套間隔，望內園景，以1,400萬元成交，折合平均實用呎價約15,855元。原業主於2011年5月以923.8萬元買入單位，持貨10年帳面賺476.2萬元或約52%。

丹拿花園放盤1個月減價售出

同區丹拿花園亦錄交投，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，單位為4座中層C室，實用面積約734方呎，三房套間隔，座向南面，外望山景。原開價1,350萬元，放盤1個月，累減52萬元或近4%，以1,298萬元沽出，實用面積呎價約17,684元。據了解，原業主於2009年7月購入單位，當時作價530萬元，持貨12年至今易手，帳面獲利768萬元或約1.4倍。

維港灣業主帳賺逾1300萬沽貨離場

中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全稱，奧運站維港灣8座中層D室，實用面積約695方呎，採三房套房間隔，座向西南方，擁海景，議價後以1,780萬元易手，折合實用呎價約25,612元。據了解，原業主於1999年3月以472.7萬元購入單位，持貨22年，現沽貨帳面大賺1,307.3萬元或近2.8倍離場。

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維港灣三房原業主於1999年3月以472.7萬元購入單位。(蘇文傑攝)

囍逸本月開齋 罕有三房放盤

利嘉閣地產皇牌屋苑牽晴間分行(B組)市務經理黃毓文透露，粉嶺囍逸1座極低層A室，實用面積約646方呎，為三房套間隔，單邊外望山景，以871萬元成交，折合實用面積呎價約13,483元。據了解，原業主約於2016年6月以約693.6萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約177.4萬元或約26%。

黃毓文補充，囍逸屬區內較新屋苑之一，三房戶型供應非常短缺，而該單位屬罕有放盤。上述為屋苑本月至今首宗二手成交個案，現時約有11個放盤提供，238方呎開放式單位最低入場費由470萬元起。

新港城頂層SSD鬆綁出貨

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山新港城M座頂層戶，實用面積約618方呎，屬三房兩廳間隔，座向東北望海景。原開價1,080萬，放盤3星期，減價22萬元，以1,058萬元沽出，實用面積呎價約17,120元。據了解，原業主於2018年1月以888萬元購入單位，持貨3年滿額外印花稅(SSD)期鬆綁沽售，帳面賺170萬元或約19%。

駿景園呎售1.5

中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄稱，火炭駿景園8座中層E室，實用面積約1,039方呎，三房連套房間隔，議價後以1,580萬元易手，實用平均呎價約15,207元。原業主於2005年以680萬元購入單位，持貨16年，是次沽出單位獲利900萬元或約1.3倍離場。

家庭客購海之戀海景高層

中原地產荃灣海之戀第三分行分行經理黃志輝表示，荃灣海之戀本月暫錄得4宗成交，最新錄得8座極高層E室，實用面積約773方呎，三房套房連儲物房間隔。原叫價1,650萬元，議價後以1,649.5萬元市價成交，折合實用呎價約21,339元。買家為家庭客，鍾情海之戀前臨海景，並且坐落西鐵站上蓋，環境舒適，交通亦方便，見上址內櫳企理實用，叫價合理，輕微議價後即拍板承接自用。原業主2017年中以1,288.3萬元一手購入單位，持貨4年轉售，帳面賺361.2萬元，單位期內升值約28%。

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海之戀本月暫錄得4宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/三房樓價｜北角減價半球轉手-新界8xx萬買得到！-280777
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