三房樓價｜同樣有鐵路！荃灣較港島藍籌屋苑賣貴近4球

市場上三房單位承接力不俗，當中擁有鐵路交通優勢就更加搶手。荃灣西屋苑成交價持續走高，較港島藍籌屋苑高出近400萬元。
全．城滙低層業主賺402萬離場
鄰近屯馬綫荃灣西站的半新屋苑全．城滙，世紀21集團發展商項目部(二部)營業董事林國輝表示，最新錄得8座低層E室，實用面積約839方呎，三房套間隔，以1,580萬元易手，實用面積呎價約18,832元。據了解，原業主於2017年9月以1,178萬元購入單位，持貨4年至今轉售，帳面獲利402萬元，單位期內升值約34%。
杏花邨低層獲區內客承接
位於港鐵站上蓋的港島藍籌屋苑杏花邨，樓齡約32年至35年。世紀21物業(杏花邨)助理區域董事鄭智鐘指，屋苑42座低層07室，實用面積約713方呎，屬三房套兩廳間隔，座向東南，望少量海景，獲區內買家以1,200萬元承接，實用面積呎價約16,830元。據了解，原業主於2005年1月以431萬元購入單位，持貨約16年至今將單位轉手，帳面賺769萬元，單位期內升值逾1.7倍。
匯翠台呎售近2.1萬
中原豪宅東半山跑馬地資深分區聯席董事黃健忠透露，跑馬地匯翠台2座中低層A室，實用面積約643方呎，三房套間隔，向西，景觀開揚，以1,350萬元易手，折合平均實用呎價約20,995元。原業主於2016年11月以1,155萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利195萬元或約17%。
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新界三房「8字頭」入手
若想承造「林鄭PLAN」入手三房，新界區最平812萬有交易。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田富豪花園G座(嘉蘭閣)中層D室，實用面積約670方呎，三房連套房間隔，以812萬元易手，實用面積呎價約12,119元。據了解，原業主於2005年以262萬元購入單位，持貨16年，是次沽出單位帳面獲利約550萬元或2.1倍離場。
另外，中原地產粉嶺帝庭軒分行副分區營業經理麥偉成指，粉嶺逸峰本月暫錄約3宗成交，屋苑最新錄得3座中層D室，實用面積約616方呎，三房連套房間隔。原開價約880萬元，議價後減30萬元，獲用家以850萬元承接，實用面積平均呎價約13,799元。原業主於2013年以522萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位帳面賺328萬元或約63%離場。
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