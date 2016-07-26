三房樓價｜最平6球！銀主盤低市價放售即零議價沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛性需求高企，雖然最近樓市焦點匯聚一手市場，但細價上車屋苑仍然保持一定的成交量。元朗尚悅本月累錄約10宗成交，包括9座低層A室，實用面積約743方呎，三房套間隔，屬銀主盤。單位以830萬元放售，相比同類單位市場叫價約850萬元稍低，迅速獲買家零議價承接，折合實用呎價約11,171元。
王勤學指，原業主於2015年3月以681.6萬元一手買入單位，持貨6年轉售，帳面賺148.4萬元，單位期內升值約22%。
牽晴間放盤3天即沽
若以上述成交價預算入手三房，於粉嶺區亦有選擇，惟單位面積減少近190方呎，以致呎價達1.3萬元水平。中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維稱，牽晴間本月暫錄約8宗成交，屋苑10座中層B室，實用面積約556方呎，三房間隔。原開價約750萬元，放盤3日內，議價後以738.8萬元沽出，實用面積平均呎價約13,288元。新買家為同區換樓客，本居於區內較細單位，見單位價錢合理，升級換樓提升生活質素。據了解，原業主於1998年以241萬元購入單位，持貨23年，是次沽出單位獲利497.8萬元或近2.1倍離場。
分支家庭入市龍豐花園
以「6球」預算亦可在北區找到三房單位，不過面積較上述兩個單位分別少244及57方呎。中原地產上水中心分行高級區域營業經理區國健指，上水龍豐花園剛錄本月首宗成交，A座中層07室，實用面積約499方呎，三房間隔，望開揚景觀，經議價後以628.8萬元易手，實用面積平均呎價約12,601元。新買家為同區分支家庭客，為住近家人方便照顧選擇於同區置業，見單位間隔合用，景觀開揚，即入市單位自住。據悉，原業主於2015年以約519萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位賺109.8萬元或約21%離場。
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