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三房樓價｜沙田最平7球！連車位賣906萬
1 小時前
三房樓價｜沙田最平7球！連車位賣906萬
沙田區屋苑三房放盤受追捧，藍籌屋苑「7球」就成功入場，若想連車位亦有選擇。
沙田第一城本月暫錄17宗成交
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月暫錄17宗成交，平均實用呎價約18,477元水平。屋苑31座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以773.8萬元沽出，實用平均呎價約17,157元。據了解，原業主於1997年以343萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位賺約430.8萬元或近1.3倍離場。
碧濤花園連車位易手
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，碧濤花園2期B座(富臨閣)中層A室，實用面積約657方呎，三房連套房間隔，以906萬元連車位易手，實用面積呎價約13,790元。據了解，原業主則於2010年以411萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利約495萬元或約1.2倍離場。
曉翠山莊呎售1.4萬
另外，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，曉翠山莊2座低層A室，實用面積約811方呎，三房連套房間隔，以1,168萬元成交，實用面積呎價約14,402元。據了解，原業主於2008年以480萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位帳面賺約688萬元或1.4倍離場。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/三房樓價｜沙田最平7球！連車位賣906萬-281917