三房樓價｜港島全海景售1400萬！將軍澳劈650萬要蝕讓

近日市場錄得不少三房逾千萬元成交，若單位擁有海景或屬天台特色戶更有捧場客，不過將軍澳有業主要損手出貨。
用家承接藍灣半島全海景戶
中原地產藍灣半島高級分行經理李偉寧透露，小西灣藍灣半島買賣成交放緩，暑假結束後買家即減慢入市步伐。屋苑6座高層A室，實用面積約750方呎，三房套間隔及工人房，坐享全海景，以1,400萬元易手，折合平均實用呎價約18,667元。買家屬於用家，鍾情單位位於特色落地玻璃樓層。原業主於2016年1月以955萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利445萬元或約47%。
MONTEREY特色戶4年蝕讓離場
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳MONTEREY 7A座頂層連天台特色戶，實用面積約803方呎，連天台約627方呎，三房套間隔，向南，坐享壯闊海景。單位早於2018年7月放售，叫價2,600萬元，最終劈價650萬元或約25%，至1,950萬元成交，折合平均實用呎價約24,284元。原業主於2017年3月以1,962萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕12萬元，若計及稅項雜費及代理佣金等離費開支後，料虧損幅度更大。
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溱岸8號9年升值85%
若以上述MONTEREY的成交價，亦可於新界區購入半新屋苑三房單位。樓齡約9年的大圍溱岸8號，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，5座中層C室，實用面積約1,018方呎，三房連套房間隔，以1,930萬元易手，實用面積呎價約18,959元。據了解，原業主於2012年以1,043萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利約887萬元或約85%離場。
名城中低層1350萬易手
另外，大圍名城亦錄得三房單位交投，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，3期盛世1座中低層NA室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元易手，實用面積呎價約19,912元。據了解，原業主於2012年以665萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面賺約685萬元或約1倍離場。
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