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三房樓價｜港島全海景售1400萬！將軍澳劈650萬要蝕讓
42 分前
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三房樓價｜港島全海景售1400萬！將軍澳劈650萬要蝕讓
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用家鍾情藍灣半島三房單位位於特色落地玻璃樓層。(資料圖片)

近日市場錄得不少三房逾千萬元成交，若單位擁有海景或屬天台特色戶更有捧場客，不過將軍澳有業主要損手出貨。

用家承接藍灣半島全海景戶

中原地產藍灣半島高級分行經理李偉寧透露，小西灣藍灣半島買賣成交放緩，暑假結束後買家即減慢入市步伐。屋苑6座高層A室，實用面積約750方呎，三房套間隔及工人房，坐享全海景，以1,400萬元易手，折合平均實用呎價約18,667元。買家屬於用家，鍾情單位位於特色落地玻璃樓層。原業主於2016年1月以955萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利445萬元或約47%。

MONTEREY特色戶4年蝕讓離場

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳MONTEREY 7A座頂層連天台特色戶，實用面積約803方呎，連天台約627方呎，三房套間隔，向南，坐享壯闊海景。單位早於2018年7月放售，叫價2,600萬元，最終劈價650萬元或約25%，至1,950萬元成交，折合平均實用呎價約24,284元。原業主於2017年3月以1,962萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕12萬元，若計及稅項雜費及代理佣金等離費開支後，料虧損幅度更大。

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MONTEREY頂層三房連天台特色戶，最終減至1,950萬元成交。(陳奕釗攝)

溱岸8號9年升值85%

若以上述MONTEREY的成交價，亦可於新界區購入半新屋苑三房單位。樓齡約9年的大圍溱岸8號，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，5座中層C室，實用面積約1,018方呎，三房連套房間隔，以1,930萬元易手，實用面積呎價約18,959元。據了解，原業主於2012年以1,043萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利約887萬元或約85%離場。

名城中低層1350萬易手

另外，大圍名城亦錄得三房單位交投，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，3期盛世1座中低層NA室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元易手，實用面積呎價約19,912元。據了解，原業主於2012年以665萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面賺約685萬元或約1倍離場。

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名城3期盛世三房成交呎價近2萬元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/三房樓價｜港島全海景售1400萬！將軍澳劈650萬要蝕讓-283092
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