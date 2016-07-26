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三房樓價｜馬鞍山高層減價1球！荃灣海景呎售1.3萬
4 小時前
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三房樓價｜馬鞍山高層減價1球！荃灣海景呎售1.3萬
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翠擁華庭三房逾21年升值近1.6倍。(資料圖片)

二手樓價上周五破頂，買家入市態度轉趨觀望，不過三房單位交投活躍，個別業主調整叫價以促成交，馬鞍山有業主減價100萬元後成功獲承接。

翠擁華庭減至1000萬元沽

世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強表示，馬鞍山翠擁華庭3座高層C室，實用面積約819方呎，屬三房兩廳間隔，座向東北望海景。原開價1,100萬元，放盤1個月，減幅100萬元或約9%，至1,000萬元易手，實用面積呎價約12,210元。據了解，原業主早於1999年12月購入單位，當時作價387.8萬元，持貨逾21年至今沽售，帳面獲利612.2萬元或近1.6倍離場。

尚悅高層呎售1.1

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，鄰區天水圍近日有新盤推售，搶去不少購買力，最近一星期元朗區二手市場氣氛稍為回落，但仍保持一定的成交量。尚悅10座中層H室，實用面積約743方呎，三房套房間隔，裝修企理，景致開揚。原開價858萬元，微減8萬元，即獲上車客以850萬元承接，折合實用呎價約11,440元。原業主於2015年6月以729.7萬元一手買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利120.3萬元，單位期內升值約16%。

麗城花園海景985萬易主

利嘉閣地產皇牌屋苑麗城薈分行助理分區經理許喜龍透露，荃灣麗城花園3期1座中層G室，實用面積約742方呎，為三房套連儲物室間隔，外望享單邊開揚海景，以985萬元沽出，折合實用面積呎價約13,275元。據悉，原業主於2004年11月以271萬元購入單位，持貨至今約17年，現轉手帳面獲利約714萬元，物業期內升值約2.6倍。許喜龍補充，屋苑現時約有35個單位放售，最低入場費820萬元起。

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麗城花園現時約有35個單位放售，最低入場費820萬元起。(資料圖片)

藍灣半島高層7年升值約53%

藍籌屋苑有追捧，利嘉閣地產皇牌屋苑藍灣半島一行助理分區經理武秉強表示，小西灣藍灣半島8座高層E室，實用面積約601方呎，採三房套間隔，外望享山景，以1,048萬元成交，折合實用面積呎價約17,438元。據悉，原業主於2014年5月以約685萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約363萬元或約53%。武秉強補充，藍灣半島本月累錄4宗二手成交，現時有約80個單位放售，最低入場價由兩房單位的800萬元起。

寶馬臺連車位獲用家承接

至於港島區方面，中原豪宅北角半山高級資深分區聯席董事林志達稱，寶馬臺中層I室，實用面積約718方呎，三房套間隔及工人房，坐享開揚城市景，以1,260萬元連車位易手，折合平均實用呎價約17,549元。買家屬用家，原業主於2011年以638萬元買入單位，持貨10年，帳面賺622萬元或約97%。

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藍灣半島本月累錄4宗二手成交，現時有約80個單位放售。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/三房樓價｜馬鞍山高層減價1球！荃灣海景呎售1-3萬-280444
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