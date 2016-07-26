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三房租賃｜荃灣海景極快租出 九龍入伙盤業主心態軟化
5 小時前
三房租賃｜荃灣海景極快租出 九龍入伙盤業主心態軟化
租賃市場氣氛熾熱，優質三房放盤極速獲得承租。中原地產荃灣海之戀第二分行B組分行經理林恩信表示，荃灣西站上蓋大型屋苑海之戀最新有三房單位放盤不足3日租出。
海之戀10座中層A室，實用面積約777方呎，三房套房連士多房間隔，享東南海景。原叫租32,000元，議價後減1,200元或約3.8%，以30,800元成交，折合實用呎租約39.6元。新租客為年輕家庭，鍾情屋苑位處西鐵站上蓋，十分方便，加上自設大型購物商場，生活配套齊全，眼見租盤短缺，睇樓翌日火速拍板承租單位。按業主於2021年以1,492萬元買入價計，現租出單位，租金回報約2.5厘。
林恩信稱，海之戀租賃成交靠穩，本月錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約40元。
凱滙極低層呎租33元
利嘉閣地產皇牌屋苑凱滙分行市務經理梁錦機指，觀塘入伙盤凱滙2座極低層H室，實用面積約717方呎，屬三房間隔，至24,000元租出，折合實用面積呎租約33元。據悉，原業主於2018年12月以約1,288.3萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.2厘。
梁錦機補充，凱滙本月暫錄超過70宗租賃成交，相信有望挑戰7月份的109宗，而業主現時心態開始軟化，逐漸接受凱滙現時租金水平。
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