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上水新盤｜尚宜盡推全盤30伙 138方呎折實賣242萬
1 小時前
上水新盤｜尚宜盡推全盤30伙 138方呎折實賣242萬
新界北全新盤登場！由大鴻輝集團發展上水尚宜今日公布首張價單，盡推全盤30伙。提供最高12%折扣優惠，折實售價由242.88萬至512.42萬元，屬今年最平新盤，折實平均呎價18,545元。
尚宜屬單幢式項目，樓高6層，提供30伙。一梯六伙設計，單位實用面積由138至259方呎，戶型為開放式及一房。折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價介乎15,986元至20,750元。入場單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，折實售價及呎價分別為242.88萬及17,600元。
現樓示範單位即日開放 最快下周開賣
執行董事曹展康表示，現樓示範單位即日起對外開放，下周一起接受認購，最快下周開售，採抽籤形式發售。他稱，項目定價已參考附近樓盤，集團籌劃尚宜時重點在於銀碼細，坦言「同買個車位唔會差好遠」。此外，項目設有兩個地舖，曹展康透露會用作長線收租之用。
業務投資總監戴婉慧指，尚宜伙數不多，加上單位入場門檻較低，亦已屆現樓，買家可享較靈活按揭安排，絕對是首次置業人士及年輕夫婦的理想選擇，即使買家用作投資收租用途亦非常吸引。
中原許偉邦：料開售當日沽清機會大
中原地產粉嶺及上水區資深營業董事許偉邦表示，樓市剛性需求高企，上車熱潮不減，尚宜全數單位可承造高成數按揭，入場價於同區二手市場早已絕跡，加上鄰近港鐵站，生活配套完善，對上車客相當吸引。他稱，隨著新冠肺炎疫苗廣泛接種，本港疫情持續穩定，通關有望，回港易計劃已恢復，項目地理位置亦方便工作上需來往中港兩地人士，料有一定捧場客，加上項目投資金額不高，料入伙後呎租可高見50元至55元，租金回報可達約3厘，對投資者極具吸引力，現時市場焦點仍落於一手，搶去二手注意力，預計開售當日沽清機會大。
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