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上水新盤｜尚宜盡推全盤30伙 138方呎折實賣242萬
1 小時前
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樓市樓價一手新盤上水尚宜大鴻輝集團售樓說明書曹展康上車投資首張價單戴婉慧中原地產許偉邦
上水新盤｜尚宜盡推全盤30伙 138方呎折實賣242萬
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曹展康表示，集團籌劃尚宜時重點在於銀碼細，坦言「同買個車位唔會差好遠」。

新界北全新盤登場！由大鴻輝集團發展上水尚宜今日公布首張價單，盡推全盤30伙。提供最高12%折扣優惠，折實售價由242.88萬至512.42萬元，屬今年最平新盤，折實平均呎價18,545元。

尚宜屬單幢式項目，樓高6層，提供30伙。一梯六伙設計，單位實用面積由138至259方呎，戶型為開放式及一房。折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價介乎15,986元至20,750元。入場單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，折實售價及呎價分別為242.88萬及17,600元。

現樓示範單位即日開放 最快下周開賣

執行董事曹展康表示，現樓示範單位即日起對外開放，下周一起接受認購，最快下周開售，採抽籤形式發售。他稱，項目定價已參考附近樓盤，集團籌劃尚宜時重點在於銀碼細，坦言「同買個車位唔會差好遠」。此外，項目設有兩個地舖，曹展康透露會用作長線收租之用。

業務投資總監戴婉慧指，尚宜伙數不多，加上單位入場門檻較低，亦已屆現樓，買家可享較靈活按揭安排，絕對是首次置業人士及年輕夫婦的理想選擇，即使買家用作投資收租用途亦非常吸引。

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入場單位為2樓E室，折實售價及呎價分別為242.88萬及17,600元。
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2樓E室實用面積138方呎，開放式間隔。
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單位內籠一目了然。
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2樓E室洗手間不設窗口，屬「黑廁」。
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2樓E室浴室採企缸設計。

中原許偉邦：料開售當日沽清機會大

中原地產粉嶺及上水區資深營業董事許偉邦表示，樓市剛性需求高企，上車熱潮不減，尚宜全數單位可承造高成數按揭，入場價於同區二手市場早已絕跡，加上鄰近港鐵站，生活配套完善，對上車客相當吸引。他稱，隨著新冠肺炎疫苗廣泛接種，本港疫情持續穩定，通關有望，回港易計劃已恢復，項目地理位置亦方便工作上需來往中港兩地人士，料有一定捧場客，加上項目投資金額不高，料入伙後呎租可高見50元至55元，租金回報可達約3厘，對投資者極具吸引力，現時市場焦點仍落於一手，搶去二手注意力，預計開售當日沽清機會大。

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發展商備有一個2樓A室連裝修示範單位。
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2樓A室實用面積201方呎。
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2樓A室屬開放式間隔，設計簡單分隔睡眠區及廳區。
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2樓A室外望開揚市景。
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尚宜屬單幢式項目，樓高6層，提供30伙。一梯六伙設計，單位實用面積由138至259方呎，戶型為開放式及一房。
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尚宜位置鄰近上水匯商場，附近亦有茶餐廳、藥房等生活配套。
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上水匯有天橋連接上水廣場，亦可前往港鐵上水站。
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尚宜鄰近巴士及小巴總站，提供多條路線前往上水區內、粉嶺及九龍市區等。
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巴士班次亦算頻密。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/上水新盤｜尚宜盡推全盤30伙-138方呎折實賣242萬-286997
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