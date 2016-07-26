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上水新盤｜尚宜90分鐘內沽清30伙
7 小時前
上水新盤｜尚宜90分鐘內沽清30伙
由大鴻輝集團發展的上水新盤尚宜原定昨日(9日)開售全盤30伙，但受熱帶風暴獅子山影響，延期至今日發售。發展商表示，已沽清所有單位，市場消息指在90分鐘內售罄。
大鴻輝集團執行董事曹展康稱，尚宜屬區內罕有新盤，所以一直對項目都有信心，雖然昨天受惡劣天氣影響，公開揀樓程序需要順延一天，但亦無阻銷情，十分感謝各位買家及入票登記人仕的踴躍支持。他續稱，是次銷售反應十分理想，確實為集團日後的發展項目奠定良好的基礎，集團未來亦會繼續供應更多迎合市場需要的住宅項目。
中原陳永傑：出席率高見八成 七成為同區用家
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，尚宜開價吸引，屬現時市場罕有200餘萬元新樓供應，銷情已有一定保證，加上新一份《施政報告》提及新界北都會區新發展，加強今日出席客戶信心。他指，今日出席率高見八成，項目近現樓階段，今日出席客戶中，約七成為同區用家。
陳永傑稱，10月份一手成交暫錄超過200宗，月內火炭新盤即將開售，《施政報告》後亦消除買家疑慮，近日成交明顯加快，料本月一手成交可達2,000宗。
尚宜截收850個認購登記，以推售的30伙計，超額認購逾27倍。項目提供30伙。一梯六伙設計，單位實用面積由138至259方呎，戶型為開放式及一房。提供最高12%折扣優惠，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價介乎15,986元至20,750元，折實平均呎價18,545元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/上水新盤｜尚宜90分鐘內沽清30伙-288061