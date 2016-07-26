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上水新盤｜尚宜90分鐘內沽清30伙
7 小時前
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樓市樓價一手新盤尚宜上水大鴻輝集團銷售安排中原地產陳永傑熱帶風暴獅子山
上水新盤｜尚宜90分鐘內沽清30伙
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大鴻輝集團表示，尚宜所有單位已沽清，市場消息指在90分鐘內已售罄。

由大鴻輝集團發展的上水新盤尚宜原定昨日(9日)開售全盤30伙，但受熱帶風暴獅子山影響，延期至今日發售。發展商表示，已沽清所有單位，市場消息指在90分鐘內售罄。

大鴻輝集團執行董事曹展康稱，尚宜屬區內罕有新盤，所以一直對項目都有信心，雖然昨天受惡劣天氣影響，公開揀樓程序需要順延一天，但亦無阻銷情，十分感謝各位買家及入票登記人仕的踴躍支持。他續稱，是次銷售反應十分理想，確實為集團日後的發展項目奠定良好的基礎，集團未來亦會繼續供應更多迎合市場需要的住宅項目。

中原陳永傑：出席率高見八成 七成為同區用家

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，尚宜開價吸引，屬現時市場罕有200餘萬元新樓供應，銷情已有一定保證，加上新一份《施政報告》提及新界北都會區新發展，加強今日出席客戶信心。他指，今日出席率高見八成，項目近現樓階段，今日出席客戶中，約七成為同區用家。

陳永傑稱，10月份一手成交暫錄超過200宗，月內火炭新盤即將開售，《施政報告》後亦消除買家疑慮，近日成交明顯加快，料本月一手成交可達2,000宗。

尚宜截收850個認購登記，以推售的30伙計，超額認購逾27倍。項目提供30伙。一梯六伙設計，單位實用面積由138至259方呎，戶型為開放式及一房。提供最高12%折扣優惠，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價介乎15,986元至20,750元，折實平均呎價18,545元。

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陳永傑表示，今日出席率高見八成，尚宜近現樓階段，今日出席客戶中，約七成為同區用家。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/上水新盤｜尚宜90分鐘內沽清30伙-288061
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