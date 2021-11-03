中環地王｜恒地：現金充足毋須供股 派息不變

恒基地產(012)以508億元中標中環新海濱三號用地(三號用地)，以最高可建樓面161.45萬方呎計，每方呎樓面地價近3.15萬元，為本港最貴地王，發展商今日特別舉行記者招待會回應傳媒提問。
恒基兆業地產集團聯席主席李家傑表示，項目涉約4.8公頃面積，以綠色建築為設計特色，包括約300米長的天台公園、約60個不同項目應用新科技等，希望從減碳、能源使用控制、處理污水等方面，建立國際榜樣。
李家誠稱中環商廈永遠搶手
恒基兆業地產集團聯席主席李家誠表示，今年為恒基45年周年，集團對香港充滿信心，項目約40多萬方呎綠化空間，將為市民提供更多活動空間。有傳媒問中環將有不少新商廈供應會否擔心造成競爭，他指香港屬世界金融中心，中環永遠為金融、跨國公司的最搶手選址，相信會帶來好回報。至於項目定位方面，他透露除引入傳統國際品牌，未來會引入不同的文化表演活動，以提供購物娛樂整體消閒體驗。
由於是次投資金額龐大，市場關注對借貸率會否造成影響，恒基兆業地產集副主席林高演指，據6月30日中期業績報告指集團借貸額為20%，直言「目前低利率環境，唔借錢做生意，就等同唔識做生意」；加上恒地一直得到母公司恒基兆業支持，「提供200億至400億元給恒地都是閒事。」
林高演續指，是次地皮成交價508億元，集團借貸額升至30%，仍屬合理水平，現金流轉良好，「即使集團明日須支付508億元，亦可以即時開支票。」至於小股東關注的派息方面，他強調集團派息政策不變，亦無壓力需要供股集資。恒地目前是100%獨資投得地皮，但不排除未來「若有朋友想合作，可以研究有沒有機會。」
林高演料回報約4厘
對於項目投資回報方面，林高演稱，目前中環區商場每個月租金每方呎介乎130元至190元，用集團630億元投資額計，最高可建樓面161.45萬方呎，以呎租130元計，回報約4厘；以160元計，回報約5厘；以180元計，回報近6厘。
另外，有傳媒問及「四叔」李兆基現時身體狀況，李嘉傑回應稱「身體好好」，得悉集團投得地皮後更「好開心，笑到見牙唔見眼」。