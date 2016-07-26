主打兩房 啟德維港1號 330方呎起

首│度│曝│光
啟德將迎來首個跑道區住宅項目，中國海外(688)昨首度公布維港1號(One Victoria)單位戶型面積，涉一房至四房間隔，實用面積由330至1,790方呎，主打兩房單位佔逾五成比重，涉553伙，預告首張價單涉最少212伙。
維港1號上周獲批預售樓花同意書，董事總經理游偉光稱，項目由兩幢高座大廈及一幢迎海大宅組成，提供1,059伙，示範單位已接近完工階段，短期內會上載售樓說明書及開放示位。
高座單位方面，兩房涉553伙，實用面積約430至560方呎；一房面積約330至360方呎，佔246伙；三房涉244伙，面積約600至770方呎；另提供6伙特色單位，面積約810至1,520方呎。低座迎海大宅僅提供四房單位，涉10伙，面積約1,780至1,790方呎。
周六3新盤開賣 VAU Residence首輪發售55伙
一手市場持續暢旺，今日至周日父親節均有項目開賣。恒基地產(012)啟德THE HENLEY I今日發售96伙，折實售價由573.13萬元起，折實呎價由24,797元起，發展商早前指有部分單位已加價1%，隨著屯馬綫將於本月27日全綫通車，項目今年內料有5%加價空間，又透露第二期最快下個月推售。
明日周六更有3盤出擊，萬科香港何文田VAU Residence首輪發售55伙，折實售價由499.8萬元起，折實呎價由23,175元起。截止周三累收逾400個認購登記，超額逾6倍。
至於信和置業(083)馬鞍山烏溪沙SILVERSANDS 明日推售58伙，而早前加推21伙，折實售價由907.97萬至2,471.6萬元，折實呎價介乎20,396元至24,075元。此外，恒地大角咀利奧坊．曦岸同日發售7伙，折實售價由533.71萬元起，折實呎價由24,749元起。
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III首兩輪銷售即日沽清，周日展開第三輪銷售219伙，當中以價單形式賣173伙；46伙四房單位則招標發售，下周一上午11時截標。
渣甸山皇第暫沽8伙 新推720天成交付款計劃
豪宅新盤亦有新部署，資本策略(497)旗下尚家生活牽頭發展的渣甸山皇第推售以來已沽8伙，套現約15.5億元，當中成交呎價最高為7.8萬元，創渣甸山分層單位新高。項目尚有8伙待售，發展商昨公布推出「720天靈活成交付款計劃」，買家若提前完成交易，可獲最高6%現金回贈；另提供印花稅過度貸款計劃，最高為樓價30%。