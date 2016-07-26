地產
九龍兩房｜業主移民減價沽亮賢居 西九四小龍成交增
16 小時前
九龍兩房｜業主移民減價沽亮賢居 西九四小龍成交增
九龍兩房交投活躍，當中有業主因移民減價出貨。中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧表示，大角咀亮賢居中層F室，實用面積約503方呎，採兩房間隔，單位座向南方，享開揚市區景。原開價920萬元，買賣雙方議價後，終減30萬元，獲用家以890萬元承接，折合實用呎價約17,694元。
據了解，原業主於2009年2月以416萬元入市上址，因舉家移民才決定沽貨，持貨12年，現轉手帳面獲利474萬元或約1.1倍離場。
西九四小龍本月暫錄38宗成交
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦稱，西九四小龍本月至今暫錄約38宗成交，較上月同期31宗，上升23%，交投向好，當中昇悅居本月暫錄10宗成交，平均實用呎價約18,392元。
昇悅居7座中層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，單位座向北方，望開揚市景。原開價928萬元，最終減價12萬元，以916萬元成交，折合實用呎價約18,656元。新買家鍾情單位間隔廳房分明，且景觀開揚，見業主輕微降價即拍板入市自用。據了解，原業主於2012年3月以428萬元購入單位，持貨9年，是次沽貨帳面賺488萬元或約1.1倍離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/九龍兩房｜業主移民減價沽亮賢居-西九四小龍成交增-277470