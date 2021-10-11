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九龍新盤｜中原為KOKO RESERVE設低息低首期按揭雙優惠
2021-10-11
九龍新盤｜中原為KOKO RESERVE設低息低首期按揭雙優惠
會德豐地產藍田KOKO RESERVE市場反應理想，總經理(市務)陳惠慈表示，項目自月初開放展銷廳及示範單位以來，累計約4,000人次參觀，並接獲不少查詢，當中約40%來自港島東，約40%來自九龍東，餘下來自新界區，並以家庭換樓客為主。
總經理(業務拓展)楊偉銘稱，剛過去的周日KOKO HILLS 售出6伙，共套現約7,526萬元，為連續四周錄得成交。至於將軍澳日出康城MARINI車位完成次輪銷售，兩輪合共售出170個，套現約3.7億元。
中原地產及中原按揭公布，為KOKO RESERVE買家推出「低息低首期按揭雙優惠」，包括「置按H按計劃」及「即供低首期按揭」，樓價低於6,000萬元以下亦可申請。
中原按揭董事總經理王美鳳指，「置按H按計劃」全期按息低至H+1.3厘，以今日(11日)1個月拆息0.06厘計，即實際息率低至1.36厘。與此同時，客戶亦可特賞現金回贈高達1.4%，亦兼享與按息一致之高存息戶口；而按揭年期長達30年。
另提供的「即供低首期按揭」，按揭成數高達70%，全期低至P減2.75厘，現金回贈高達1%，按揭年期長達30年。此計劃超越按保樓價上限，同時適用於即供付款計劃，讓KOKO RESERVE買家可透過高達七成按揭以低首期上會。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，政府新一份《施政報告》不加辣不減辣，致力開拓土地增加房屋供應，對樓市發展正面，惟房策均屬長期供應，未能解決短期房屋的殷切需求，對樓價影響不大，故維持今年全年樓價升15%的預測。另一方面，政府亦研究降低舊樓強拍門檻，以加快市區重建步伐，為舊區帶來全新面貌，相信多管齊下，未來土地供應趨穩定。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/九龍新盤｜中原為koko-reserve設低息低首期按揭雙優惠-288254