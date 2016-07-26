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九龍新盤｜中銀香港為KOKO RESERVE提供綠色按揭計劃
20 分前
九龍新盤｜中銀香港為KOKO RESERVE提供綠色按揭計劃
會德豐地產藍田KOKO RESERVE首推28伙於本周日(10日)招標發售，中銀香港(2388)最新宣布，為會德豐旗下獲取「綠建環評」鉑金級或金級認證的指定住宅項目準買家提供綠色按揭計劃，KOKO RESERVE屬首個項目。
中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮稱，該行將會為KOKO RESERVE的準買家提供全面數碼化及無紙化的按揭服務，成功申請綠色按揭更可享6,888元額外現金回贈。
常務董事黃光耀表示，啟德沐泰街10號項目亦已經獲得「綠建環評」暫定金級認證，同時敲定於推出市場時與中銀香港繼續提供綠色按揭計劃。他相信新冠肺炎疫情後，不少買家陸續關注環境綠化及可持續發展。另外他透露，會視乎KOKO RESERVE首輪銷情後再決定下輪銷售安排。
總經理(市務)陳惠慈指，KOKO RESERVE示範單位開放至今錄逾3,000人次參觀，收到不少關於三房及四房單位查詢，反映換樓家庭客需求高。總經理(業務拓展)楊偉銘稱，集團旗下將軍澳日出康城MALIBU成為首個取得綠建環評最終鉑金級認證的私人住宅項目，期望未來項目以獲綠建環評金級以上認證為目標。
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