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九龍新盤｜愛海頌新增特長成交期付款計劃及入伙優惠
1 小時前
九龍新盤｜愛海頌新增特長成交期付款計劃及入伙優惠
長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展的長沙灣愛海頌已獲批滿意紙，最新上載價單，新增特長成交期的「360天付款計劃」，所有折扣優惠合共可高達售價23%至25%。
長實高級助理營業經理陳森文表示，選用此付款計劃之買家可於簽署臨約後360天繳付尾數。此外，凡於11月1日起首10名認購指定單位買家，發展商將送出入伙大禮包括價值8.8萬元名貴傢俬禮劵，以及可選用代繳12個月管理費優惠。他稱，全新特長「360天付款計劃」適合換樓家庭客及投資者選用，更彈性安排資金調動。以最新價單所示，尚餘單位中最低售價為第3座9樓B單位，實用面積786方呎，如買家選用「360天付款計劃」，買家可享最高售價25%折扣，該單位扣除最高適用折扣優惠後的售價為1,346.6萬元，實用呎價17,132元。
愛海頌至今累售共821伙，總成交金額約80億元，尚餘最後55伙三房單位。全盤提供4座合共876伙，全為兩房及三房主人套房連儲物房設計。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/九龍新盤｜愛海頌新增特長成交期付款計劃及入伙優惠-290887