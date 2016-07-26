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九龍新盤｜愛海頌新增特長成交期付款計劃及入伙優惠
1 小時前
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樓市樓價一手新盤愛海頌長沙灣長江實業集團特長成交期付款計劃優惠陳森文
九龍新盤｜愛海頌新增特長成交期付款計劃及入伙優惠
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陳森文表示，愛海頌新增特長成交期的「360天付款計劃」，所有折扣優惠合共可高達售價23%至25%。

長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展的長沙灣愛海頌已獲批滿意紙，最新上載價單，新增特長成交期的「360天付款計劃」，所有折扣優惠合共可高達售價23%至25%。

長實高級助理營業經理陳森文表示，選用此付款計劃之買家可於簽署臨約後360天繳付尾數。此外，凡於11月1日起首10名認購指定單位買家，發展商將送出入伙大禮包括價值8.8萬元名貴傢俬禮劵，以及可選用代繳12個月管理費優惠。他稱，全新特長「360天付款計劃」適合換樓家庭客及投資者選用，更彈性安排資金調動。以最新價單所示，尚餘單位中最低售價為第3座9樓B單位，實用面積786方呎，如買家選用「360天付款計劃」，買家可享最高售價25%折扣，該單位扣除最高適用折扣優惠後的售價為1,346.6萬元，實用呎價17,132元。

愛海頌至今累售共821伙，總成交金額約80億元，尚餘最後55伙三房單位。全盤提供4座合共876伙，全為兩房及三房主人套房連儲物房設計。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/九龍新盤｜愛海頌新增特長成交期付款計劃及入伙優惠-290887
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