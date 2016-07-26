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九龍新盤｜維港滙III加推39伙 折實671萬起
1 小時前
九龍新盤｜維港滙III加推39伙 折實671萬起
一手市場暢旺，發展商積極推貨應市。由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)、世茂集團(813)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙III(GRAND VICTORIA III)最新加推第4號價單，涉39伙，提供最高19%折扣優惠，折實售價由671.16萬元起，折實平均呎價27,079元。
39伙主要集中於第1B及2座，包括8伙開放式及31伙1房開放式廚房，實用面積由277至331方呎。單位折實售價由671.16萬至948.1萬元，折實呎價介乎24,230元至30,486元，整批單位以折實價計市值3.3億元。
首推1B座D一房單位
最低售價及呎價單位為1B座2樓E單位，屬開放式間隔，實用面積277方呎，折實售價671.16萬元，折實呎價24,230元。另外，是次首推1B座D單位，實用面積331方呎，屬一房開放式廚房單位，折實售價由824.09萬元起，折實呎價24,897元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/九龍新盤｜維港滙iii加推39伙-折實671萬起-285430