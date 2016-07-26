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九龍新盤｜維港滙III加推39伙 首涉開放式 折實666萬入場
21 分前
九龍新盤｜維港滙III加推39伙 首涉開放式 折實666萬入場
新盤市場氣氛熱鬧，發展商加快推貨應市。由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)、世茂集團(813)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙III(GRAND VICTORIA III) 最新加推第5號價單，涉39伙。維持最高19%折扣優惠，折實售價由666.22萬元起，折實平均呎價25,947元。
今批39伙主要集中於第1B座，包括27伙開放式及12伙一房開放式廚房單位，實用面積由278至331方呎。單位折實售價由666.22萬至935.22萬元，折實呎價介乎23,965元至28,254元。今批單位以折實價計，預計可套現約2.98億元。
是次首次推出1B座F單位，實用面積278方呎，屬開放式間隔，折實售價由666.22萬元起，折實呎價23,965元起；包括今批最低售價及呎價單位均為1B座2樓F室。
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